Dd, Wiesbaden

„Ist es richtig“ – so will der hessische CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Wilhelm Fay von der Landesregierung wissen – „daß der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Bauer bei einer Konzertveranstaltung im Zuchthaus Butzbach im September 1956 die Zuchthäusler mit einer Anrede bedacht hat, die üblicherweise als Ausdruck militärischer oder sportlicher Verbundenheit angewandt wird?“ Diese Anrede, so erfährt man weiter aus der kleinen Anfrage, die Dr. Fay dem Landtagspräsidium zugeleitet hat, soll schlicht und einfach gelautet haben: „Meine Kameraden...“

Sollte diese Begrüßungsformel tatsächlich von dem obersten Ankläger des Hessenlandes gegenüber notorischen Gesetzesbrechern angewandt worden sein, so will Dr. Fay wissen, ob die Landesregierung dies billige, „und falls ja, aus welchen Motiven?“