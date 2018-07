Es sei hier nur an die Namen Thaer, v. Thünen, v. Lochow-Petkus, v. Arnim-Crieven, Rimpau. Paulsen, Cimbal, v. Kamecke, Modrow, Schurig-Markee, v. Wangenheim-Klein-Spiegel und andere erinnert. Kann man sich vorstellen, daß die verbreitetste Roggensorte der Welt, der „Petkuser“, auf einem Bauernhof des Ostens gezüchtet worden wäre?

Man mag dagegen einwenden, daß die Zeiten sich inzwischen geändert haben, so daß jetzt Universitäts- und andere Institute, Saatzuchtgenossenschaften usw. diese Aufgabe übernehmen können – trotzdem wird sich auch heute noch der Fortschritt leichter durchsetzen, wenn die praktischen Landwirte selbst bei seiner Verwirklichung führend beteiligt sind. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an das Aufgabengebiet der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Um solchen Landwirten größere Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, bedürfen sie einer Wirtschaftsgrundlage mit größerem Rahmen; ihnen müssen für ihre geistige Entwicklung alle Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen; der Betrieb darf nicht auf ihre körperliche Mitarbeit angewiesen, sie müssen auch in finanzieller Beziehung so beweglich sein, daß ihnen ehrenamtliche Betätigung in Berufsorganisationen möglich ist und sie sich in ihrem Betrieb Experimente leisten können. Das alles schließt der Familienbetrieb aus. Ich spreche in dieser Sache aus persönlicher Erfahrung, denn ich habe sechs Jahre lang einen 15-ha-Betrieb geführt. Der dafür notwendige körperliche Einsatz erschlug alle geistige Spannkraft.

Priebe nennt in seinem Buch mit Recht „schöpferisches Denken und unternehmerische Fähigkeiten des Betriebsleiters“ die wichtigsten Produktionsfaktoren der Landwirtschaft. Bot Mitteldeutschland bisher überhaupt die Voraussetzungen, diese Fähigkeit bei der großen Masse der Bauern zu entwickeln? Nach Priebe haben in der Bundesrepublik kaum 15 bis 20 v. H. der zukünftigen Bauern und Betriebsleiter eine Lehre durchgemacht, vermutlich noch weniger eine landwirtschaftliche Fachschule besucht. In der DDR wird man in dieser Beziehung mit einem noch geringeren Prozentsatz rechnen müssen, zumal dort nur wenige Lehrbetriebe vorhanden sind und der Besuch landwirtschaftlichen Schulen in den letzten zehn Jahren nur spärlich war. Anzunehmen, daß sich diese Situation rasch ändern könnte, dürfte recht zweifelhaft sein. Es werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch Generationen vergehen, bis in Mitteldeutschland alle angehenden Bauern eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche – Lehre durchgemacht und eine Fachschule besucht haben.

Bei dieser Sachlage läßt sich der Bauer durch nichts leichter belehren als durch ...

...das praktische Beispiel

Sieht er, daß beim Nachbarn die Felder besser stehen, daß dieser Nachbar überdies mit seiner Wirtschaft noch vorwärtskommt, so packt ihn der Ehrgeiz, und er bemüht sich, es ihm nachzumachen. Überhaupt nimmt er viel leichter Belehrungen von Männern an, die bei ihren Betriebsmaßnahmen unter der Kontrolle ihres eigenen Geldbeutels stehen, als von Leuten, die nicht selber wirtschaften. Träger der Diskussion in den früheren landwirtschaftlichen Vereinen Mitteldeutschlands waren vorwiegend die Vertreter der Großbteriebe. Deshalb werden verteilt eingesprengte Großbetriebe als Beispielswirtschaften und Schrittmacher in Mitteldeutschland immer ihre Aufgabe haben.

War das nicht auch schon früher so, wenigstens in der Zeit vor dem letzten Kriege, als eine ganze Reihe schwacher Großbetriebe bereits ihren Weg zum besseren Wirt gefunden hatte? Für die überwiegende Mehrzahl der Fälle möchte ich das annehmen. Jedenfalls läßt sich, von den Großbetrieben meines Heimatkreises Westhavelland sagen, daß sie alle zum mindesten normal gut bewirtschaftet waren, was man von ihrer bäuerlichen Umgebung nicht immer sagen konnte.