Westdeutschlands diesjähriger Messe-Reigen brachte nach der Nürnberger Spielwarenmesse in Köln die Internationale Hausrats- und Eisenwarenmesse, in Offenbach die Lederwarenmesse und in Frankfurt die Internationale Frühjahrsmesse. Bei allen Veranstaltungen machte sich das zunehmende Interesse der Wirtschaft des In- und Auslandes in einer steigenden Ausstellerzahl bemerkbar: In Frankfurt, Köln und Offenbach boten insgesamt über 5000 Firmen aus fast allen Verbrauchsgüterbranchen ihre Erzeugnisse an und buchten bei nahezu unverändertem Preisniveau überdurchschnittliche Aufträge.

Die bundesdeutsche Öffentlichkeit wurde zum Wochenende durch zwei massive und unüberhörbare Warnungen aufgescheucht: Bundesfinanzminister Fritz Schäffer beschäftigte sich anläßlich der Kölner Messe vor Wirtschaftskreisen mit der im internationalen Vergleich verhältnismäßig günstigen Entwicklung der Kaufkraft der D-Mark, betonte aber, daß diese Feststellung nicht zur Sorglosigkeit verleiten dürfe, weil der Zustand einer längerfristig gesicherten Preisstabilität noch immer nicht erreicht sei. In Frankfurt raffte sich Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard zu einer beschwörenden Warnung vor der Fortsetzung der Lohn-Preis-Spirale auf, sprach davon, daß die Wirtschaft in einen „Veitstanz auf dem Vulkan“ abgleite und kündigte an, notfalls auch mit „brutaler Gewalt“ – wenn andere Mittel versagen – einzugreifen, um ein weiteres Schlittern zu vermeiden. Scharfe Kritik übte Erhard ferner an dem „dirigistischen“ Vertragstext über die Schaffung des Gemeinsamen Marktes. Zunächst hatte Erhards Warnschuß einen bescheidenen Teilerfolg: Die westdeutschen Einkäufer bemühten sich in Frankfurt angestrengt um preisgünstige ausländische Konsumgüter.

Meldungen über Preisermäßigungen haben in der Bundesrepublik nahezu einen Seltenheitswert; und darum soll auf diesem bevorzugten Platz festgehalten werden, daß die Robert Bosch GmbH die Preise für alle Typen ihrer Radlichtanlagen um durchschnittlich 10 v. H. gesenkt hat. Das war durch eine weitere Rationalisierung in der Fertigung möglich gewesen. Wo gibt es z. Z. noch ähnliche Beispiele?