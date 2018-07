Es gibt kaum ernsthafte Studien über die Klasse der deutschen Gesellschaft, die seit eh und je und immer noch – Illustrierte, Film und Reklame beweisen es zur Genüge – die Phantasie des niemals selbstbewußten deutschen Bürgertums bewegt, es gibt wenige ernsthafte Studien über den deutschen Adel. Noch weniger Material liegt vor über jenen teils idealisierten, teils verlästerten Teil dieses Adels, der als „ostelbisches Junkertum“ in die Geschichte eingegangen ist. Zu diesem Thema hat

Walter Görlitz: „Die Junker, Adel und Bauer im deutschen Osten“, Verlag von C. A. Starke, Glücksburg/Ostsee; 462 S., 19,50 DM

eine große Chance verpaßt. – Fleißig müht der Autor sich und den Leser „am Ende der ersten siebenhundert Jahre deutscher Ostgeschichte“ durch diese Zeitspanne. Gewiß, man erfährt viele Einzelheiten in diesem Buch, doch vermißt man jegliche Methodik. Um etwa irgendwelche Behauptungen soziologischer oder ökonomischer Natur zu beweisen, werden nicht Zahlen genannt, die man hier zu wissen begehrt, sondern schönklingende Namen aufgezählt. Man gewinnt keine Vorstellung über die Größe ostelbischer Güter, weil einmal von Morgen, ein andermal von Hektar die Rede ist. Man erfährt nicht, wieviel Land prozentual auf den Großgrundbesitz entfiel, wieviel Bauernland war – hier wären übersichtliche Tabellen einfach unerläßlich gewesen. Man erfährt außer einigen Gemeinplätzen über die Symbiose von Edelmann und Bauer überhaupt kaum etwas über die Bauern. Und vor allem erfährt man nicht, wie jenes Zerrbild des Junkers, das im In- und Ausland kursiert, entstanden ist. Zwar verweist Görlitz auf die Entstehung des Adels aus der Belehnung mit Grundbesitz, doch diskutiert er nicht die Idee des Adels, die Aristokratie als Herrschaft der Besten. Dies wäre ein Ausgangspunkt für eine fruchtbare soziologische Studie gewesen. So aber ist eine Apologie entstanden, und eine schlechte dazu.

Um diese Behauptung unter Beweis zu stellen, muß man auf Görlitz’ Stil und Terminologie verweisen. Nicht nur, daß er hin und wieder in den Stil mittlerer illustrierter Blätter verfällt – es trabt, gleich auf der ersten Seite, der Wolf über die sandige Heide, der „Grauhund, der einst im Gefolge Wodes getrottet war“, während es von den Offizieren des ersten Weltkrieges heißt: „Sie waren gefallen, ihren Leuten vorausstürmend, mit dem blanken Degen in der Faust, wie es Ritterart seit eh und je war.“ Das ist anstößig, weil es eine ernste Sache verkitscht. Aber es mag als Entgleisung eben noch hingehen. Schlimmer sind jene Formulierungen, die an die ältesten und billigsten Vorurteile appellieren. Es ist vom baltischen Bereich als „dem äußersten Vorposten in der slawischen Flut“ die Rede, von der „frivolen französischen Libertinage“, von „asiatischer Willkür“, von „fremden kulturfeindlichen Eroberern“, von Görlitz’ Ausschweifungen in Zucht- und Blutstheorien ganz zu schweigen. Es sollen hier nicht irgendwelche Tatbestände beschönigt werden, aber wer Tatbestände mit diesem Vokabular abhandelt, begibt sich des Anspruchs, ernst genommen zu werden. Auch geht es nicht an, zu schreiben: „die ‚Verschwörung‘ von ‚Krautjunkern‘ und ,Schlotbaronen‘ fristete ihr Leben im wesentlichen in der üppigen Phantasie marxistischer Zeitungsschreiber und Pamphletisten“; denn hier wünscht man Aufklärung über einen Sachverhalt und nicht Demagogie. Und endlich traut man seinen Augen kaum, wenn man noch einmal die Dolchstoßlegende vorgesetzt bekommt in den nachgerade klassischen Worten vom „Offizierskorps jenes Heeres, das sich schließlich im Weltkrieg von 1914 bis 1918 gegen eine Welt von Feinden behauptete, ohne daß es im Felde je geschlagen wurde“.

Wohlgemerkt: Wir kritisieren hier nicht den Adel, sondern ein miserables Buch über ihn. Man legt es tief verärgert aus der Hand – und ein großes Thema wartet weiter auf seinen Autor.

Marianne Regensburger

*

Bücher sind keine Kanonen. Um die Bestände in den Soldatenbüchereien aufzufüllen, hat das Bundesverteidigungsministerium mittels „Ausschreibungen“ die Buchhändler und Verlage zu Angeboten aufgefordert. Verschiedene große Grosso-Buchhandlungen haben jedoch in Rücksichtnahme auf den Ladenbuchhandel abgelehnt, auf dieses Geschäftsangebot einzugehen, da Bücher keine Handelsware seien wie etwa Kanonen oder Schnürstiefel, die man „ausschreiben“ könne.