Inhalt Seite 1 — Börse: Nur noch geringe Verkäufe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn sich die Vorstände der Deutschen Bank-Gruppe entschlossen haben, ihren Dividendenvorschlag (nämlich eine Erhöhung von 10 auf 12 v. H. für 1956) der Öffentlichkeit bekanntzugeben, bevor die Bilanzsitzungen der Aufsichtsräte stattgefunden haben, dann doch wohl nur deshalb, um mit dem Beispiel der kräftigen Dividendenerhöhung Einfluß auf die Bilanzpolitik anderer Gesellschaften zu nehmen. Gleichzeitig hat aber damit eine der bedeutendsten Bankgruppen ein Bekenntnis zur Ertrags- und Risiko-Dividende abgelegt, denn niemand wird erwarten können, daß sich eine Ausschüttung von 12 v. H. für alle Zeiten halten läßt. Aber für die Belebung des Kapitalmarktes ist schon viel gewonnen, wenn der Aktionär nicht mehr das Gefühl des „Aschenputteldaseins“ zu haben braucht. Doch auch in eine andere Richtung war der Vorstoß der Deutschen Bank-Gruppe gut gezielt. Mit Bedenken sahen Fachkreise nämlich dem Börsenverlauf des Monats März mit seinen großen Steuerterminen und dem noch in Kraft befindlichen Preusker-Sparen entgegen; aber wohl zu Unrecht, denn die jetzt ausgelösten Dividendenhoffnungen haben die Aktienverkäufe auf ein Minimum gedrosselt, so daß die Meinungskäufe des Berufshandels zu einem leichten Anheben des Aktienkursniveaus geführt haben.

Die Kundschaft hat sich durch die wenigen freundlichen Börsentage noch nicht aus ihrer Zurückhaltung herausreißen lassen. Ihre sich vorsichtig redende Initiative wurde durch vielleicht zu frühzeitige Gewinnentnahmen einiger Banken zunichte gemacht, die den Zeitpunkt für gekommen hielten, um sich von einem Teil des aus Gründen der Kurspflege aufgenommenen Materials zu entlasten. Wahrscheinlich tragen aber auch die Kapitalmarktgespräche und die Kapitalmarktgutachten der Bundesministerien dazu bei, die abwartende Haltung des Publikums zu verstärken, das zunächst Klarheit über künftige Maßnahmen haben möchte, bevor es sich von neuem engagiert. –

Die hohen Terminkonten bei den Banken fassen darauf schließen, daß Mittel für den Wertpapierkauf verfügbar wären. Außerdem ist bekannt, daß Teile der Kundschaft achtprozentige Industrieanleihen nur zur vorübergehenden Anlage erworben haben, um später wieder in Aktien umzusteigen. Neu am Markt sind achtprozentige Anleihen der Bergwerksgesellschaft Walsum und der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Sieht man von den beträchtlichen Kurssteigerungen bei den Großbanken-Nachfolgern ab, dann ist der Montanmarkt am interessantesten sowohl für den Daueranleger als auch für die Spekulation geblieben. Einmal läßt die verbesserte Rentabilität der Eisen- und Stahlindustrie in diesem Jahr höhere Dividenden erwarten, zum anderen ergeben sich bei der noch keineswegs abgeschlossenen Rekonzentration der Unternehmen Sonderchancen, deren volle Ausschöpfung jedoch nur den „Wissenden“ vorbehalten sein wird. Nicht umsonst sind in letzter Zeit die Kurse der GHH-Werte und die der Rheinstahl-Gruppe bemerkenswert stabil gewesen. Auch bei der Hamborner Bergbau sprach man zeitweise von einem Wiederaufleben der Mehrheitskäufe, denn von der Dividende her läßt sich der plötzliche Kursanstieg auf 112 v. H. kaum begründen. (Zuletzt wurden 4 v. H. gezahlt.) Die Verwaltung teilte mit, daß das Ergebnis des Geschäftsjahres zwar den Erwartungen entsprochen habe, doch über die Dividende noch keine Entschlüsse gefaßt worden sind.

Daß in dieser Beziehung nicht alle Wünsche der Börse in Erfüllung gehen, zeigt der Ausschüttungsvorschlag der Dt. Edelstahlwerke AG, die für 1955/56 eine Dividende von 8 (7) v. H. ausschütten will. Optimisten hatten auf 9 v. H. gehofft. Der Kurs der Edelstahl-Aktien (204 v. H.) wird im wesentlichen durch die Mehrheitsverhältnisse (Thyssen-Gruppe) bestimmt. Offen bleibt auch noch, ob Mannesmann tatsächlich 10 V. H. zahlen werden. Für den Bochumer Verein hatte der AR-Vorsitzende Dr. Deist vor geraumer Zeit die Aufnahme der Dividendenzahlungen angekündigt; neuerdings klingen die Verlautbarungen über dieses Unternehmen zurückhaltender.

Zu größeren Umsätzen kam es in der vergangenen Woche wieder in Aktien der Gelsenkirchener Bergwerks-AG. Sieben oder acht v. H., das ist hier die Frage! Wahrscheinlicher ist jedoch eine Ausschüttung von sieben v. H. Bei der Beurteilung des Kurses sind immer die besonderen Verhältnisse zu berücksichtigen, die in dem Vorhandensein Krages als Großaktionär bestehen. An der Börse kombiniert man: Mit einer Dividende von acht v. H. würde die Gesellschaft Krages ein willkommenes Geschenk machen. Das will man offensichtlich nicht. Andererseits darf der Kurs nicht zu weit zurückfallen, denn dann könnte Krages auf den naheliegenden Gedanken kommen, die Gelegenheit zu weiteren Aufkäufen zu benutzen und so auf diese Weise doch noch zu der angestrebten Sperrminorität kommen, ndt.

*