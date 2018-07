Für den Fall der Wiedervereinigung müssen alle zu treffenden Maßnahmen diesem einzigen Gesichtspunkt untergeordnet werden: Wie kann bei den vorgefundenen Verhältnissen mit den vorhandenen Mitteln die landwirtschaftliche Erzeugung möglichst rasch gehoben und der Stufe der westdeutschen Landwirtschaft angeglichen werden?

Die vorhandenen Maschinen – vielfach sind sie wegen schlechten Materials nur bedingt brauchbar – sind nahezu restlos in Händen der MTS und der volkseigenen Güter; was man im Privatbesitz davon antreffen wird, ist durchweg völlig veraltet. Also muß zunächst mit der MTS in der bisherigen Weise weitergewirtschaftet werden. Tut man das nicht, so würde das die größte Verwirrung in den Produktionsablauf bringen. Auch die Produktionsgenossenschaften kann man nicht von heute auf morgen verschwinden lassen; ihre Beseitigung bedarf einer vorsichtigen Planung.

Die Landmaschinenindustrie wird zunächst die bestehenden größeren Bauernbetriebe mit neuen Maschinen versorgen, damit sie von der MTS unabhängig werden. (Das Problem der dafür notwendigen Finanzierung soll hier nicht erörtert werden.) Zieht man daneben in Betracht, daß der Maschinenbestand der MTS und der angetroffenen Güter von zweifelhafter Qualität ist, daß also auch dort Ergänzungen notwendig sind, so darf man annehmen, daß für die erste Sättigung der mitteldeutschen Landwirtschaft mit neuzeitlichen Maschinen vielleicht eine Zeitspanne von drei bis vier Jahren, notwendig sein wird.

Der kleinere Bauer in Mitteldeutschland hat sich in längeren Jahren daran gewöhnt, daß ihm sein Acker gepflügt und sein Getreide gemäht wird. Man berücksichtige bei einer Umstellung, daß das Moment der Gewöhnung im Bauernleben eine große Rolle spielt. Auch ist zu bedenken, daß die Fähigkeit, überhaupt mit Maschinen umgehen zu können, das Vertrautsein mit ihnen, durch die Existenz und Patenschaft der MTS bei den Bauern Mitteldeutschlands längst nicht so entwickelt ist wie bei ihren Berufskollegen in Westdeutschland, die den Aufschwung der Technisierung in den letzten zehn Jahren schrittweise miterleben konnten. Die bereits vorhandene Teilmotorisierung durch Großgenossenschaften oder Lohnunternehmer fortführen zu wollen, empfiehltsich in Mitteldeutschland nicht. Kleinere Maschinengemeinschaften – auf der Grundlage nachbarlicher Hilfe aufgebaut – werden in absehbarer Zeit nur ein beschränktes Wirkungsfeld erreichen und kaum die große Masse der Bauern erfassen. Liegt unter diesen Umständen nicht der Gedanke nahe, eine MTS in abgewandelt ter Form und in kleineren Verbänden als staatlich gestützte und nicht nur auf Gewinn abgestellte Maschinenleihstation vorläufig bestehen zu lassen?

Ihre Auflösung würde nicht nur die Gefahr eines wirtschaftlichen Rückschritts im Gefolge haben, sondern auch einen psychologischen Fehler bedeuten, weil der Bauer, der an sie gewöhnt ist, ihre Abschaffung in vielen Fällen sicherlich nicht als angenehm empfinden würde. Abgesehen davon ist natürlich anzunehmen, daß sich kleinere Bauern mit überdurchschnittlichem Streben auch bei Bestehen einer staatlichen Maschinenausleihstation einen eigenen Maschinenbestand aufbauen und der Vollmotorisierung zusteuern werden.

Aber mit der großen Masse wird das wohl gute Weile halben. Hoffen wir, daß eines Tages Maschinenausleihstationen in Mitteldeutschland nicht mehr notwendig sind, denn grundsätzlich gesehen ist es nicht erwünscht, daß der Staat seine Hand in landwirtschaftlichen Wirtschaftsunternehmen hat.