Zerschwatzte Dichtung“ nennt der Schweizer Literaturkritiker Walter Muschg einen Aufsatz in seinem Buch „die Zerstörung der deutschen Literatur“, das an dieser Stelle unserer Zeitung vor einigen Wochen (siehe Die ZEIT Nr. 38/56 besprochen wurde. Und so problematisch Muschgs stilistisch geschliffenen Essays auch sein mögen: in einem davon, eben der „Zerschwatzten Dichtung“ hat er gewiß recht, wenn er die Interpretationssucht unserer Zeit anprangert, in der man die sogenannten „Deuter“ lieber hört, als die Dichter selbst.

Was aber soll man dazu sagen, wenn die Dichter selber anfangen, sich als ihre eigenen „Deuter“ zu betätigen? Da liest man im Erstlingswerk „Die Nacht steht um mein Haus“ (erschienen bei List, München) eines neuen deutschen Autors namens Karlheinz Deschner: „Mein Manuskript scheint mir von einer ähnlich strömenden lawinenartigen Wucht wie Koeppens Bücher...“ Oder: „Und außerdem habe ich ein starkes Verhältnis zur Natur. Und diese Partien des Buches ... gehören zum Besten, weil sie Dichtung sind...“ Nun sieh mal an: vielleicht wollte man etwas Kritisches zu diesem Buch sagen, darüber berichten, daß die Lektüre diese Arbeit den Leser nicht unbeeindruckt entläßt – aber jetzt wird man sich hüten! Der Autor selber muß es doch schließlich am besten wissen – denn „weite Partien“ des Buches ... sind eben „Dichtung“. – Rezensenten: stillgestanden. Nachwort lesen! Rezensenten: weggetreten!

Der Einzelfall eines aufgeregten und daher die literarischen Manieren vielleicht ohne böse Absicht verletzenden Anfängers? Nun, selbst die ebenso sympathische wie arrivierte Autorin Luise Rinser, die jetzt bei S. Fischer ihre Erzählungen in dem Sammelband „Ein Bündel weißer Narzissen“ herausgab (darunter das Beste, was sie je schrieb – die Geschichte „Jan Lobel aus Warschau“) kann es nicht lassen, uns in einem kurzen Nachwort mit ihren einzelnen „Schaffensperioden“ bekannt zu machen und darin zu schreiben: „Die Jahre 1945 bis 1948 zeigen mich und darum meine Arbeit verwandelt. In dieser Zeit entstanden die drei harten realistischen Erzählungen...“

Den Vogel aber schießt ohne Zweifel Hermann Kasack ab, der uns in seinem Buch „Mosaiksteinie“ (bei Suhrkamp in Frankfurt) nicht nur jetzt schon mit dem Briefwechsel zwischen ihm und dem Verleger Fischer bekannt macht, sondern außerdem der Nachwelt die Materialien zu seinem Roman „Die Stadt hinter dem Strom“ vorstellt – kommentiert etwa so: „Die Aufzeichnung des Totenbaums ... erschien im Februarheft 1942 der „Neuen Rundschau*. Die ‚Schmähung der Götter‘ bestand übrigens im Traum in einer Schmähung der damals Parteigewaltigen.“ – Dies genau ist ein Satz, wo die Selbstdeutung aus dem Rahmen des Neurotisch-Überheblichen oder auch einfach aus dem Lebensbezug einer ungehemmten, freudigen Mitteilungsbereitschaft über die eigene Person herausfällt und peinlich wird. Kasacks untadeligtapfere Haltung während des Naziregimes ist bekannt – er braucht sie nicht durch Träume zu legitimieren; literarisch aber sind diese Aussagen entwertet – weil der Autor sie durch diese Form der Mitteilung überbewertet und damit kompromittiert.

Sind diese Schriftsteller ihrer selbst so wenig sicher, daß sie sich erklären müssen? Und die Verleger: haben sie die modern gewordene „public relation“ im Sinn, wenn sie den Autoren gestatten oder sie gar ermuntern, sich über ihre eigene Arbeit zu äußern? Oder besteht hier nur die menschenfreundliche Absicht, den künftigen Philologen die Interpretation etwas einfacher zu machen?

Aber es könnte doch sein, daß es Leser gibt, die sich über Dichtungen, über ihre Entstehung und ihren Rang ganz allein klarwerden wollen, selbst auf die Gefahr hin, daß sie sich dabei irren. Es wäre doch möglich, daß auch diese drei Autoren Leser zu ihrer Gemeinde zählen dürfen, die auf keinen Fall bereit sind, sich Dichtung „zerschwatzen“ zu lassen – noch nicht einmal von den Dichtern selbst. Paul Hühnerfeld