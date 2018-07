Inhalt Seite 1 — Die Verbündeten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eines Morgens wurde, ohne daß jemand angeklopft hätte, die Tür aufgerissen, und der Doktor kam rein, hinter ihm kam noch jemand rein, und der Direktor hob ein bißchen die Schultern, und dann ließ er sie wieder fallen, und er sagte, das wäre jetzt Herr Nitschke, unser Lehrer. Er war blond und trug eine Brille, durch die man nicht durchsehen konnte, weil sie beschlagen war, sein Jackett war sehr kurz und sehr abgenutzt und stand hinten am Hals etwas ab, so daß man den Aufhänger und vom Hemd den Kragenknopf sehen konnte, seine Schuhe waren alt und vorne gebogen, und seine Arme und Hände hingen an ihm runter.

Wir hatten schnell raus, daß mit Herrn Nitschke nichts los war. Man konnte anstellen bei ihm, was man wollte, es machte schon fast keinen Spaß mehr. Ein paar, die ganz hinten saßen, spielten sogar Karten bei ihm. Als Herr Nitschke es das erstemal sah, ging er hin und ließ sich alles erklären. Er lächelte ein bißchen dabei, und dann nickte er.

Herr Nitschke sah, wenn er sprach, zuerst immer über uns weg auf das Bild, wo der Kaiser vor Sedan war. Es sah zuerst immer aus, als ob Herr Nitschke und der Kaiser sich ansähen. Später aber sah Herr Nitschke dann nur noch manchmal den Kaiser an; meist wenn er Gedichte aufsagte oder in Religion oder Geschichte, wenn er gerade eine Stelle vorhatte, die ihm besonders schön vorkam. Sonst sah Herr Nitschke jetzt immer nur Egon an.

Egon war dünn und sehr blaß, er hob die Beine auf wie ein Storch, wenn er ging, und im Turnen hatte er eine Fünf. Wir mochten ihn nicht, denn er trug eine Brille, und wenn man ihn ansprach, dann fingen seine Hände zu zucken an, und er schluckte und wurde ganz rot im Gesicht. Egon war der einzige, der immer aufpaßte im Unterricht.

Einmal war es für lange Zeit aus zwischen den beiden. Wir waren ins Zeughaus gegangen. Es war alles sehr komisch: die ausgestopften Soldaten und die vielen kaputten Fahnen, mit denen ja doch niemand mehr was anfangen konnte. Herr Nitschke fand es gar nicht so komisch, er hatte ein Buch mit, aus dem er alles erklärte. Aber wir paßten nicht auf. Nur Egon hörte genau zu, was Herr Nitschke sagte. Wir hatten, alle Frühstück mit, nur Herr Nitschke nicht. Schließlich packte auch Egon einen Apfel aus, und als Herr Nitschke mal einen Augenblick wegsah, warf Egon den Apfelgriebsch schnell in ein Kanonenrohr rein. Aber Herr Nitschke hatte es doch gesehen. Er ließ uns sofort alle antreten, seine Stimme zitterte, und er sagte, Egon, bekäme einen Tadel wegen Besudelung von Nationalheiligtümern, und wir mußten sofort in die Schule zurück.

Von dem Tag an sah Herr Nitschke wieder nur noch den Kaiser an, und der Kaiser sah Herr Nitschke an, und Egon konnte tun, was er wollte, Herr Nitschke sah über ihn weg. Wir fanden, das schadete Egon gar nichts, das hatte er jetzt von seiner Streberei, und Herrn Nitschke gönnten wir’s auch, denn wir merkten: beiden tat’s weh.

Das ging so lange, bis dieser Ausflug kam. Es war Juni, und Herr Nitschke wollte ordentlich wandern; aber außer Egon hatte niemand Lust, groß zu laufen. Da gingen wir in eine Gartenwirtschaft, die schon voll war von Leuten, und es war auch Musik da und alles sehr schon und gemütlich. Auf einmal fing Egons Kopf an, ganz komisch zu zittern, und seine Hände und Arme zitterten auch, und dann zitterte alles an ihm, und auf einmal verdrehte er die Augen und fiel hinten über.