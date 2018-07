Die bestürzende Kunde von dem Ableben des Vorstandsmitglieds der Deutschen Bundesbahn, Staatsminister a. D. Dr. Werner Johannes Hilpert, die uns vor nunmehr zweieinhalb Wochen erreichte, hat die Gemüter weit über die Kreise der Bundesbahn hinaus bewegt. Selbst in der breiteren Öffentlichkeit galt die aufrichtige Trauer nicht nur dem Verlust eines klarsichtigen Politikers, der – wie nicht nur seine engeren Freunde wußten – in sich gewisse Möglichkeiten der künftigen Entwicklung des politischen Lebens unserer Bundesrepublik verkörperte; sie galt ebensosehr dem Manne, der es (vor noch nicht fünf Jahren in das Führungsgremium des größten Verkehrsunternehmens der Bundesrepublik berufen) schnell verstanden hatte, sich in ein ihm bis dahin recht fremdes Aufgabengebiet einzuarbeiten und zudem einer sich nicht gerade durch weitsichtige Konzeptionen auszeichnenden. Verkehrspolitik eine klare Linie und entscheidenden Fragen des Verkehrswesens neue Aspekte zu geben.

Daß Dr. Hilpert in der öffentlichen Auseinandersetzung über die aktuellen verkehrspolitischen Fragen ein beredter Anwalt für die Belange der Schiene war, ohne sich dabei der Notwendigkeit einer volkswirtschaftlich sinnvollen Einordnung der Bundesbahn in das gesamte Verkehrsgefüge zu verschließen, verstand sich bei ihm von selbst und sicherte ihm als Menschen die Achtung seiner Gegner wie auch seinen Argumenten einen bestimmenden Einfluß auf die Entscheidungen der für die Verkehrspolitik zuständigen Instanzen.

Bereits diese Würdigung der Persönlichkeit und Leistung des Verstorbenen genügt, um die Schwierigkeiten erkennen zulassen, denen sich die Bundesregierung nun gegen übersieht: muß sie doch nach einer Persönlichkeit suchen, die an die Stelle von Dr. Hilpert treten soll. Diese Schwierigkeiten sind besonders groß, weil die Amtsdauer des Vorstandsteams, dem er angehörte, am 12. Mai abläuft. Da zudem mit diesem Zeitpunkt infolge des Erreichens der Altersgrenze zwei weitere Mitglieder des aus vier Persönlichkeiten bestehenden Bundesbahn-Vorstandes auszuscheiden haben, hat die Bundesregierung die nicht leichte Aufgabe, dem Bundespräsidenten drei neue Vorstandsmitglieder zur Ernennung vorzuschlagen.

Es war allen, die mit den Verhältnissen im Führungsteam der Bundesbahn vertraut waren, bekannt, daß der Verwaltungsrat (der im Einvernehmen mit dem Bundesverkehrsminister der Bundesregierung die neuen Mitglieder vorzuschlagen hat) den Verstorbenen für die Rolle des primus inter pares ausersehen hatte. Auf diese Weise hätten sich zweifellos in der Person von Dr. Hilpert die Berufung kraft Eignung und die Berufung kraft Erfahrung auf das glücklichste miteinander verknüpft, und außerdem wäre – was unter allen Umständen von erheblicher Bedeutung ist – die Kontinuität in der Spitze dieses größten bundesdeutschen Verkehrsunternehmens gewahrt geblieben.

Doch das Schicksal hat anders entschieden. Die Bundesregierung sieht sich jetzt nicht nur vor die Notwendigkeit gestellt, einen Nachfolger für Dr. Hilpert zu finden, sie hat auch noch weiter zu bestimmen, wer im neuen Vorstand das Amt des Ersten Präsidenten der Deutschen Bundesbahn bekleiden soll. Sie wird sich dabei der Tatsache bewußt bleiben müssen, daß die Bahn eine Verkehrsanstalt mit öffentlichen Aufgaben und gleichzeitig ein Wirtschaftsunternehmen größten Umfanges ist, das einen Wert von 15 Mrd. DM darstellt und mehr als eine halbe Million Menschen beschäftigt. Es kommt hinzu, daß die Bundesbahn zwar keine politische Institution ist, die von Politikern zu leiten wäre, aber doch immer ein Politikum sein wird, das dem Staat als unentbehrliches Instrument zur Durchführung seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Konzeptionen dient.

Dr. Hilperts Nachfolger wird also ein Mann sein müssen, der wirtschaftliche Erfahrungen mit gründlichen Kenntnissen auf finanziellem Gebiet vereinigt und zudem über gute politische Verbindungen verfügt. Auf keinen Fall aber stellt diese Position etwa eine Versorgung für Politiker dar, die aus Gründen „politischer Dankbarkeit“ untergebracht werden sollen. Ob diesem Mann gleichzeitig auch das Amt des Ersten Präsidenten übertragen wird, sei noch dahingestellt; es spricht viel dafür, nicht den Nachfolger von Dr. Hilpert, sondern das Vorstandsmitglied damit zu betrauen, das dem bisherigen Bundesbahn-Führungsteam bereits angehört. ww.