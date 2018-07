Inhalt Seite 1 — Ich und mein Freund Fritze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dreizehnhundert Berliner Kinder machten sich daran, ein Bild zu malen, als die Westberliner Zeitung DER TAG in ihrer Kinderbeilage zum Wettbewerb aufgefordert hatte. Das gegebene Thema hieß „Unsere Stadt Berlin“.

Einhundertundfünfzig Bilder wurden prämiiert. Preisrichter waren drei Professoren, ein Studienrat und der Feuilletonchef des TAG. Bücher erhielten die Kinder als Preise, Geldbeträge die Schulen mit den erfolgreichsten kleinen Malern.

Vier Wochen lang zeigte dann die Hochschule für Bildende Künste die ausgewählten Bilder, eine erfolgreiche, muntere Ausstellung, die anschließend auf Reisen ging und jetzt in der Hamburger Kulturbehörde zu sehen ist. Sie dürfte die Chance haben, der reizendste Beitrag der Berlin-Woche zu bleiben, die Hamburg gerade veranstaltet und in der die Berliner den Hamburgern zeigen wollen, was sie können.

Hier turnt nun gewissermaßen die jüngste Riege vor – und sie tut es mit Berliner Schmiß. Wer in der Erwartung hinging, hier aus Kindergemütern widergespiegelt das traurige Viersektorenlos bejammert zu sehen, konnte auf den ersten Blick erkennen, daß er total schief jewickelt“ war. Klar! Wenn man „Unsere Stadt Berlin“ malen soll, malt man auch, wie hinter dem Brandenburger Tor die Russen Wache schieben, wie es auf dem Potsdamer Platz aussieht, wo hinter der hohen Leuchtschrift „Die freie Presse meldet“ die Buchstaben HO aus dem Osten herüberleuchten. Und man kann auch fein genau nachpinseln, wie die Schilder an der Sektorengrenze aussehen, auf denen deutsch, englisch und russisch steht „Sie verlassen hier den amerikanischen Sektor“. Natürlich, das malen Berliner Kinder auch. Kinder malen und zeichnen gern auch aus der Anschauung – wie sollten sie es gerade da nicht tun, wo ihnen als Thema gegeben ist, was sie täglich sehen.

Aber – sie sehen es so, wie es eben aussieht, ohne Stellung zu nehmen, ohne Gemütsbelastung. Sie referieren, zeigen, wie es in „unserer Stadt Berlin“ aussieht. Was seine Existenz den politischen Zuständen verdankt, wird ebenso sachlich registriert wie alles andere. Dunkelwolkige Empfindungen auszudrücken, ist ja nicht einmal erwachsenen Berlinern gegeben, wieviel weniger den Kindern. Man hat, sieht man ihre Malereien, den Eindruck, daß man als Berliner schon auf die Welt kommen kann – wenn dort geboren zu sein auch durchaus nicht die Vorbedingung für das Berlinersein ist.

Soweit die Bilder, auf denen der unberlinische Beschauer wenigstens ihrem Objekt nach findet, was er möglicherweise erwartet hat. Zum Glück aber sind diejenigen, die normalen Alltag zum Gegenstand haben, weitaus in der Mehrzahl. Da haben Großstadtkinder einfach Großstadtleben gemalt: den Eingang zur U-Bahn, die belebte Trabrennbahn, den Bahnhof (aus dem Schienen herauskommen, denen man nicht ansehen kann, daß sie an der Zonengrenze einen Knick haben), den Wochenmarkt, einen Mann, der Teppich klopft, einen Jungen, der vor dem Spiegel Fratzen übt. – Letzteres durchaus auch eine mögliche Interpretation des Themas Unsere Stadt Berlin!

Da kann man Maurer auf einem Neubau sehen – und das mit gutem Grund auf mehreren Bildern. In Berlin wird eben überall gebaut. Herrlich das Bild einer Neunjährigen! „Eine Frau will mit dem Autobus fahren und kommt zu spät“: die Leute in der Querstraße liegen quer im Bild. Eine „Hochzeit“ hat subtile Farben und poetische Stimmung, als sei sie vom jungen Chagall.