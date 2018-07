avi., Frankfurt

In Frankfurt wird demnächst der tausendste Parkometer errichtet. Schon in den letzten zwei Jahren haben die Parkuhren sich außerordentlich bewährt. Nicht nur, daß sich die Anschaffungskosten erstaunlich schnell amortisiert haben – man hat sogar beträchtliche Überschüsse erzielt. Wohin mit dem Geld? Das macht jetzt dem Polizeipräsidenten der Mainmetropole, Dr. Littmann, erhebliche Sorgen.

Als die ersten Parkometer aufgestellt wurden, hieß es, mit etwaigen Überschüssen sollten neue Parkplätze gebaut werden. Welch ein Gedanke! Nur beschränkter Untertanenverstand konnte einem so abwegigen Gerücht Raum geben. Neue Parkplätze? Dann würden ja die Kraftfahrer ihre Wagen dort abstellen, und die Einnahmen aus den Groschengräbern müßten unweigerlich zurückgehen.

Nein, so verantwortungslos werden die Frankfurter Stadtväter wohl kaum handeln. Polizeipräsident Dr. Littmann hat vielmehr einen großartigen Plan entwickelt: aus dem Ertrag der Parkgroschen sollen neue Parkometer angeschafft werden. Und die werden dann nicht mehr am Fahrbahnrand aufgestellt, sondern auf den öffentlichen Parkplätzen. Dr. Littmann gab einer Frankfurter Zeitung folgenden Kommentar: „Nach der Aufstellung der Parkometer besteht in der Innenstadt immer noch ein außerordentlicher Bedarf für kurzfristige Parker. Durch die Dauerparker geht viel Parkraum verloren. Mein Bestreben ist, einer Vielzahl von Kraftfahrern die Möglichkeit zu geben, kurzfristig zu parken.“

Parkometer auf öffentlichen Parkplätzen – das ist natürlich ein glänzende Idee. Nur, es erhebt sich die Frage, wohin mit den Überschüssen, wenn dereinst auch die Parkplatz-Parkometer amortisiert sein werden? Wer einigermaßen fiskalisch zu denken vermag, wird sicherlich die Antwort finden: man verwende das Geld, um bestehende Parkplätze zu beseitigen und neue Parkverbotsschilder aufzustellen! Irgendwie muß es sich doch schaffen lassen, daß die Kraftfahrer noch mehr zahlen, ohne zu wissen, wofür...