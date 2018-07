Inhalt Seite 1 — Kartenhaus brach zusammen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Venedig, im März

Anna Maria Moneta Caglio hatte am 22. März 1954 zum letztenmal öffentlicht vor Gericht gestanden. Der für die Zuschauer bestimmte Raum in dem römischen Justizgebäude war damals bis zum Bersten voll gewesen. Doch war es so still, daß man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. Der Präsident hatte ihr ein hellblaues, dünnes Blatt Papier hingehalten und gefragt: „Anerkennen Sie diesen Brief als von Ihnen geschrieben?“ Die Menge hatte den Atem angehalten – jeder wußte, um was es ging.

Es war das berühmte „Testament“, welches Anna-Maria, die sich von Montagna bedroht fühlte, verschlossen einer Bekannten übergeben hatte, die wiederum, ebenfalls von Angst ergriffen, es der Post anvertraute, wo es dann die Polizei beschlagnehmen konnte. „Ich habe erfahren“ – stand unter anderem in dem Dokument – „daß Ugo Montagna der Chef der Rauschgiftschmuggler ist, die mit dem Verschwinden vieler Frauen zusammenhängen, doch Piero Piccioni ist der Mörder...“

„Anerkennen Sie diesen Brief als von Ihnen geschrieben?“ hatte der Präsident zum zweitenmal gefragt. Anna-Maria Caglio überlief noch einmal langsam – ein wenig kindlich die Lippen bewegend und ohne daß das Lächeln von ihrem Gesicht verschwand – die Seiten. Dann gab sie den Brief zurück und sagte laut und deutlich: „Ja, ich habe ihn geschrieben“ – einen Augenblick zögerte sie, aber da war schon der Staatsanwalt aufgesprungen und hatte erklärt, daß der Verleumdungsprozeß Muto hiermit abgebrochen sei und ein neues Verfahren anberaumt werde.

„Ja, ich habe ihn geschrieben, jedoch..“, wollte Anna-Maria Caglio schnell hinzufügen. Aber es war zu spät. Dieses „jedoch“ hat nun drei Jahre lang in der Luft gehangen und zu den widersprechendsten Vermutungen Anlaß gegeben. Hatte sie im letzten Moment widerrufen oder neue entscheidende Enthüllungen hinzufügen wollen?

Seitdem nun der Prozeß, auf Grund jener Anschuldigungen gegen Piccioni, Montagna und Polito in Venedig tagt, stiegen diese Vermutungen und Erwartungen von Tag zu Tag, denn jeder neue Verhandlungstag ließ das Verfahren an sich immer wesenloser werden, ja Gefahr laufen, sich in der Vorfrühlingsluft Venedigs in ein Nichts – ein nulla di fatto – aufzulösen.

Einer nach dem andern hatten, die bisherigen Zeugen mit ermüdender Gleichförmigkeit alles das abgeleugnet, was sie vor drei Jahren im Klima der Sensation und des Sichwichtigmachenwollens behauptet hatten. Den Höhepunkt der Gegenstandslosigkeit aber erreichte der Prozeß in der dritten Woche, als die Experten zu Wort kamen. Man fühlte sich mit einem Schlage in ferne Studententage zurückversetzt, wenn man den Professoren Canuto und Carella zuhörte, wie sie gelehrt und abstrakt über Wasserleichen dozierten und dieses lugubre Thema mit Beispielen erläuterten.