Inhalt Seite 1 — Kein Weg aus Kadars Chaos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über die Privatinitiative soll Ungarns Wirtschaft wieder angekurbelt werden / Von Fritz Diwok

Nach der politischen Tragödie der magyarischen. Revolution steht das ungarische Volk vor einem wirtschaftlichen Chaos, dessen Tragik den blutigen Tod Zehntausender noch zu übertreffen droht. In KP-Ungarn geht es heute nicht um Einfluß und Legitimität der Arbeiterräte oder die Bildung einer Mehrparteienscheinregierung; im Spiel steht die nackte Existenz, die durch ein Daniederliegen der Produktion und die drohende Arbeitslosigkeit einer Viertelmillion Erwerbstätiger ernst gefährdet zu sein scheint. Noch reichen die Lebensmittelvorräte bis April aus. Aber die gelegentliche Hysterie, mit der Radio Budapest die unendliche Ratlosigkeit über die Wirtschaftslage durchblicken läßt, deutet an, daß die wiedererrichtete Volksdemokratie mit den Dollarträumen am Ende ihrer Weisheit angelangt ist.

Für die Beurteilung des ungarischen Wirtschaftslebens ist zwar ein Detailstudium der ökonomischen Anarchie notwendig, doch müssen die hier verwendeten Zahlen der KP-Zeitungen mit Vorsicht aufgenommen werden. Wenn die offiziellen ungarischen Stellen noch am 3. Januar die durch die Revolution vom 23. Oktober vernichteten Werte mit insgesamt 960 Mill. Forint bezifferten, am 6. Januar aber schon von 1,5 Mrd. vernichteten Warenbeständen, 1 Mrd. Gebäudeschäden und 9Mrd. Forint erlittenen Produktionsausfällen zu berichten wußten, dann bedürfen solche „Tageswertdifferenzen“ in Zeiten ohne wesentlich neue Vorfälle keines weiteren Kommentars.

Vor der Untersuchung der unterschiedlichen Verheerungen in den einzelnen Branchen muß eindringlich auf die Zerrüttung der Wirtschaftsgrundlagen hingewiesen werden: Die Zerstörung von Arbeitskraft und Arbeitswillen (die KP-Regierung meldete, daß sich die Förderungskosten im Kohlenrevier Tatabanya auf Grund der geringeren Produktivität der Bergleute auf 300 Forint je t verdoppelt hätten) und der Raubbau an den Naturgrundlagen der Wirtschaft (durch Ausbeutelieferungen von Bauxit und Uran aus Kövagoszöllös, Vernachlässigung der Aufschluß- und Instandhaltungsarbeiten im Bergbau und in der Erdölförderung sowie durch, eine kurzsichtige Agrarpolitik). Die Zersetzung der Wirtschaftsverfassung durch Auflösen der Preisbehörden, Abänderung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebsformen und die trostlose Inflationssituation sowie die Unzahl der Fehlplanungen schufen weitere Voraussetzungen für einen Abstieg.

Sünden bock Kohlenbergbau

Daß schon 1952/53 ein wirtschaftlicher Rückschlag einsetzte, war sogar aus dem ECE-Bulletin zu ersehen, das Ungarns Nationaleinkommen 1954 mit 57,5 Mrd. Forint etwas geringer registrierte als 1953. Daß aber das Lohnniveau in einer Reihe von Industriestädten, wie Komlo oder Stalinváros, 1956 nur 40 v. H. des Lohnniveaus von 1954 ausmachte und in der Nachkriegszeit ein Währungsverfall im Verhältnis von 4 : 1 eingetreten war, erfuhr man freilich erst aus Gesprächen mit geflüchteten Wirtschaftlern ...

Warum scheint es dem Kadar-Regime unmöglich zu sein, die Wirtschaft wieder anzukurbeln? Immer wieder wird aus Ungarn gemeldet, daß die Produktion des wichtigsten Energieträgers und Grundstoffes Kohle unzureichend sei, um die Industrie und Verkehrsbetriebe zu versorgen. Die Klagen über zu niedrige Temperaturen in den Krankenhäusern sind zwar den Ankündigungen über eine Tagesförderung von 25 000 bis 30 000 t Kohle gewichen, doch ließen selbst diese schmeichelhaften Zahlen nur etwa die Hälfte der 1954 geförderten 22 Mill. t zu. In den Gruben Bakonycserne lief bis Mitte Dezember überhaupt keine geregelte Arbeit, in anderen Gruben war der Arbeitermangel einschneidend, und manchmal schienen die offiziellen Begründungen für die verhinderte Produktionsaufnahme grotesk: So konnten z.B. in Komlo 400 Bergleute nicht zu ihrem Arbeitsplatz gelangen, weil das staatliche Transportunternehmen nicht über genügend Autoreifen verfügte. Wegen Kohlenmangels mußte der Verkehr lange Zeit auf ein Fünftel eingeschränkt werden. Die Regierung rechnet den Bergarbeitern daher ständig vor, daß jeder Waggon Kohle 15 Arbeitern in der Maschinenindustrie oder 23 Arbeitern in der Leichtindustrie ein halbes Jahr Arbeit garantiert, jeder Ausfall aber Entlassungen mit Zahlung’einer 30prozentigen Arbeitslosenunterstützung bewirke.