Zu den Hochreliefs von Pierre Bettencourt

Die Rue Visconti ist eng und dunkel; von den leprösen Mauern bröckelt der Stein. Solch altes Mauerwerk inspirierte Wols zu seinen malerischen Expressionen und ließ ihn sagen: „Meine Malerei wird das niemals erreichen.“

In der Rue Visconti befindet sich die Galerie des Kunsthändlers und Kunstkenners René Drouin, der in den Jahren 1945/46 die Wegbereiter der „ganz anderen Kunst“, Wols, Fautrier, Dubuffet, zum erstenmal ausstellte. „Sie malten so, wie noch niemand vor ihnen gemalt hat“, sagt Drouin, „Sie sprachen mich unmittelbar als Neuerer an.“

Jetzt stellte M. Drouin den Pariser Kunstfreunden einen Maler vor, der gleichfalls eine ganz eigene Formensprache erfunden hat: Pierre Bettencourt. Der Künstler lebt einsam in einem normannischen Dorf, damit beschäftigt, auf einer altertümlichen Handpresse die Dichtungen seiner Freunde zu drucken. In seiner Freizeit malt und modelliert er absonderliche Gebilde seiner Phantasie. Sein Freund, der Dichter und Maler Henri Michaux, überredete ihn, sich für diese Ausstellung von seinen Schöpfungen zu trennen. Michaux schrieb im Vorwort des Katalogs: „Malerei, in der Inkubus und Phantome Substanz gewinnen und bleiben.“ Was Bettencourt schuf, sind Hochreliefs, sinnenhaft tastbar, weibliche Körper, aus Maiskörnern plastisch geformt, der Busen aus seidig schimmernden Eierschalen gebildet. Haar aus den Fasern der Kokosnuß. Sehr eindrucksvoll, aus Steinen aufgerichtet, eine Nachbildung der Idole der Osterinseln, zu deren Füßen ein weibliches Wesen, halb Druidin, halb Vampir, lagert. Die Darstellung wirkt wie die Erscheinung eines Unbewußten, in dem elementare Religiosität und elementarer Trieb lebendig sind.

Auf einem Relief, „Tausendundeine Nacht“ genannt, liegt eine aus reifem Mais modellierte Odaliske vor einem Neger, der aus braunen Kaffeebohnen geformt ist. Der Hintergrund ist teilweise gemalt, teilweise aus Keramikscherben, Spiegelsplittern, Muscheln oder Steinen mosaikartig zusammengefügt. Manche Bilder stellen Marterszenen dar, auf einem anderen umarmen sich Mann und Frau. Doch weder der erotische Gehalt noch die ungewöhnlichen Kunstmittel sind das Wesentliche dieser Schöpfungen, denn Gehalt wie Materie sind durch eine fast magische Gestaltungskraft verwandelt. Man fühlt, daß hier ein großer Ernst am Werke ist, und gerät unversehens in den Bann einer wahrhaftig „ganz anderen Kunst“. G. v. S.