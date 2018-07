Von Kurt Frey

Noch haben wir die sehr deutlichen Forderungen, ja, die Streikandrohungen in den Ohren, mit denen kürzlich der Verband Deutscher Studentenschaften die bundesdeutsche Öffentlichkeit aufzurütteln suchte. Da ist es vielleicht gut, heute das nüchterne Wort eines Mannes zu lesen, der, wenn man so will, auf der anderer, Seite steht und der den, wie er meint, allzu hoch geschraubten Forderungen einige skeptische Einwände und handfeste Argumente glaubt entgegensetzen zu können: Dr. Kurt Frey, der vor sechs Jahren selbst die erste große Sozialerhebung des damaligen Verbandes Deutscher Studentenwerke in Gang setzte und schon damals Pläne zur Studienförderung ausarbeitete, ist schon seit langem Generalsekretär der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.

Vor fünf Jahren wurden Presse und Öffentlichkeit immer wieder mit Berichten über die studentische Werkarbeit – insbesondere über den studentischen Schnelldienst, das Teppichklopfen und den Rasierklingenverkauf – überflutet. Im ganzen freute man sich über die Initiative und der Einfallsreichtum der Nachkriegsstudentengeneration – eine gewisse „Mitleidspropaganda“ schwang auch mit hinein, die manche erfreuliche private Hilfeleistung auslöste.

Inzwischen ist Werkarbeit der Studenten etwas sehr Selbstverständliches geworden und hat trotz der günstigeren Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik nicht nachgelassen. Sie gilt heute als das alleinige große Übel. Studentenschaft und Hochschullehrer fordern gleichermaßen ihre vollständige Abschaffung. Unter diesem Motto werden große Berechnungen für den Bedarf an Stipendien aufgemacht: 80 Millionen, 120, 200 Millionen ...

Demgegenüber seien gerade in diesem Augenblick ein paar etwas unpopuläre Feststellungen erlaubt, die im Interesse der Bildung unseres akademischen Nachwuchses notwendig erscheinen. So fehlt beispielsweise im Fragebogen des Deutschen Studentenwerks, der den Studenten 1956 vorgelegt vurde und auf dessen Ergebnisse heute alle Zahlenexperimente beruhen, eine sehr entscheidende Frage:

Was könnten und müßten Ihre Eltern oder Verwandten unter Einschränkung eigener nicht lebensnotwendiger Bedürfnisse als Beitrag zu Ihrem Studium leisten?

Es fehlt also der Appell an die Verantwortung der zunächst Verantwortlichen. Es fehlt auch die klare und doch wohl als erstes zu erwartende Erklärung der Vertreter der Studentenschaft für einen Gesamtplan, der die Eigenverantwortlichkeit der Studentenschaft klar herausstellt.