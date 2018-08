München, im März

Ein schlau gewählter Ort, ausgerechnet in München im Filmtheater am Sendlinger Tor und in den Rathaus-Lichtspielen den Film „Der Untertan“, die ätzende Satire auf die Wilhelminische Ära nach Heinrich Manns Roman, aufzuführen.

Proteste, emotionelle Kundgebungen sind jedoch in Kinos und Theatern nicht mehr üblich. Das Publikum reagiert nicht leidenschaftlich, es sei denn, es ist sehr jugendlich und wird mit Rock’ n’ Roll gepackt. Daß aber junge Menschen, die heute durch Konventionen jedenfalls nicht mehr verkrampft und verbogen sind, in der Geißelung des Untertanengeistes der ersten Vorweltkriegszeit ihr Thema sehen, ist kaum wahrscheinlich.

Die ängstliche und geschäftstüchtige „Nummer Sicher“ sieht heute bei Aufführung riskanter Stoffe so aus: Wir machen ein Schildchen an, auf dem steht: „Es handelt sich bei diesem Tyrannen und Kriecher Diederich Hessling um einen Einzelfall.“ So geschah es denn auch auf dem Vorspann zu dem Film „Der Untertan“. Was ja nicht stimmt. Vielmehr müßte es, wenn schon, heißen: „Alles, was hier gegeißelt wird, hat es leider gegeben. Doch gab es glücklicherweise auch zur gleichen Zeit andere Deutsche, andere Preußen...“ und so weiter. Das Bild wird verzerrt durch das, was weggelassen ist. Aber in der kabarettistischen Übertreibung liegt eben die bittere Wirkung der Satire. Sie zwingt die Kinobesucher vor den Zerrspiegel eines nationalen Lachkabinetts.

Das dunkle Schicksal des Buches übertrug sich auf den Film. Heinrich Manns kritischer, böser Roman erschien 1911 als Vorabdruck in zwei Fortsetzungen im Simplicissimus und dann ganz in der „Frankfurter Zeitung“. So viel Meinungsfreiheit gab es damals immerhin. Die Buchausgabe konnte erst 1918 erscheinen; sie wurde in viele Sprachen übersetzt; 1933 wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und Heinrich Mann wurde ausgebürgert.

Der Film wurde 1951 im Auftrage der sowjetzonalen Defa gedreht, wurde überall im Ausland gezeigt, in Schweden und Finnland preisgekrönt und überall bejubelt und gelobt, besonders in Holland; denn im Ausland hat man es gern, wenn die Deutschen über sich selbst lachen und wenn sie, wie in diesem Film, mit großer Könnerschaft und geistvoll ihre schlimmsten Fehler und Untugenden: Servilität und Kriechertum, hohle Überheblichkeit und Unnatürlichkeit, Ausübung der Macht und „das wohlige Gefühl, vor ihr zu zittern“ – persiflieren. Auch der deutsche Film „Der Hauptmann von Köpenick“ wurde nicht zuletzt deswegen bereitwillig aufgenommen.

Auch Ausländer, besonders Amerikaner und Engländer, liefern ja zuweilen filmische Beispiele der Selbstverspottung und Anprangerung eigener Übelstände, die für sie nicht nur hart und schonungslos sind, sondern sich sogar an jüngste Begebenheiten mit scharfer Kritik heranmachen. „Reporter des Satans“, „Faust im Nacken“, „Bis in alle Ewigkeit“ – das waren allein drei ausgezeichnete USA-Filme, die hart mit amerikanischen Mißständen abrechneten.