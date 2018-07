Bei allen Überlegungen in Sachen Wiedervereinigung stellt sich die wichtige Frage, was aus den MTS (Maschinen-Traktor-Stationen) werden soll, die im betriebstechnischen Apparat der sowjetzonalen Landwirtschaft eine ausschlaggebende Rolle spielen. Sie sind nicht das Instrument einer bäuerlichen Genossenschaft, sondern eine Einrichtung des Staates.

Nützliche Einrichtung

Die MTS verfügt über den Hauptanteil aller in der sowjetzonalen Landwirtschaft eingesetzten Traktoren und Maschinen. Sie ist hier gleichzeitig die Zentrale der politischen und kulturellen Arbeit: die MTS soll die kommunistische Idee bei der Landbevölkerung durchsetzen. Zu jeder MTS gehört eine gut ausgerüstete Reparaturwerkstatt und ein Ersatzteillager. Daneben gibt es Lehrbetriebe, Spezialwerkstätten und Motoreninstandsetzungswerke überall im Lande verteilt. Im Oktober 1953 wurden nach amtlichen Berichten 605 Maschinen-Traktoren-Stationen gezählt, die durchschnittlich über 40 bis 50 Traktoren und alle wichtigen landwirtschaftlichen Maschinen verfügen. Im selben Jahre wurden von ihnen 25 v. H. aller Feldarbeiten in der DDR durchgeführt und 50 v. H. aller Getreideflächen gemäht.

Ich habe bis zum Oktober 1952 die Entwicklung der MTS Friesack – damals hieß sie noch MAS (Maschinen-Ausleih-Station) – aus nächster Nähe beobachten können. Ich gehörte sogar längere Zeit ihrem „Beirat“ an; in ihren Anfängen trat der politische Auftrag der MTS noch mehr zurück. Dabei bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß sie bei den einmal gewordenen Verhältnissen eine notwendige und nützliche Einrichtung ist. Jedenfalls hätte ich ohne sie meine Neusiedlung (11 ha Acker und 4 ha Grünland) überhaupt nicht bewirtschaften können. Die MTS pflügte 75 v. H. meines Ackers, mähte und walzte mein Moorgrünland, machte einen großen Teil der Ablieferungstransporte, spritzte meine 4 ha Kartoffeln gegen Phythophtora und Kartoffelkäfer und führte vollständige Umbrucharbeiten mit Pflügen, Walzen und Tellern durch. Trotz aller damaligen Unzulänglichkeiten in der Führung und Organisation der Arbeit wurden die Aufträge immerhin einigermaßen wünsch- und termingemäß durchgeführt. Sie erfolgten auf Grund eines vor der Frühjahrsbestellung abgeschlossenen Vertrages. Die Reihenfolge in der zeitlichen Erledigung der Arbeiten und die Staffelung der Preise erfolgten nach der Rangordnung: Produktionsgenossenschaft, Kleinbauern, Mittelbauern, Großbauern.

Zuverlässige Fachkräfte fehlen

Schwacher Punkt der Organisation war damals der absolute Mangel an tüchtigen leitenden Fachkräften. Verhältnismäßig junge Leute ohne genügende Vorbildung wurden mit dem Posten des Direktors und des „Agronomen“, des landwirtschaftlichen Sachverständigen, nach Maßgabe ihrer politischen Zuverlässigkeit betraut. So konnte es nicht wundernehmen, daß in dem ganzen doch schon ziemlich umfangreichen Apparat – die MTS Friesack beschäftigte insgesamt etwa 120 Angestellte und Arbeiter – oft Leerlauf und Schlamperei herrschten. Auch die Buchhaltung und Kassenführung waren häufig keineswegs in Ordnung. Eine amtliche Mitteilung im „Karteiblatt der Statistischen Praxis 1954,4“ läßt den Schluß zu, daß es mit diesem Mangel an geeigneten Führungskräften noch nicht viel besser geworden ist. Die MTS könnten etwas ganz anderes leisten, wenn sie von wirklichen Wirtschaftsleitern mit Ausbildung und Erfährung geführt und mit genügend Fachkräften besetzt wären.

Was soll nun bei der Wiedervereinigung aus der MTS werden, soll sie verschwinden oder kann man empfehlen, sich dieser Organisation weiter zu bedienen? Bei den großbäuerlichen Betrieben liegen die Dinge einfach; ein für sie geeigneter Teil der Maschinen der MTS kann von ihnen übernommen werden. Aber wie steht es mit den mittel- und vor allem den kleinbäuerlichen Betrieben? Ohne möglichst starken Maschineneinsatz geht es auch dort nicht, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben sollen. Großmaschinen der MTS kann man bei ihnen nicht unterbringen; diese sind für sie schlecht zu verwerten. Es bliebe der Ausweg, sie Genossenschaften oder privaten Unternehmern zu übergeben Aber Großgenossenschaften und Lohnunternehmer eignen sich nicht als Betreuer kleiner Betriebe; sie suchen verständlicherweise ihren wirtschaftlichen Vorteil und werden daher immer nach den größeren Feldstücken drängen. Die kleineren Bauern werden immer die Benachteiligten sein!

Dencker sagt: „Die entscheidende Mehrbelastung (des kleinen Betriebes) liegt zweifellos darin, daß die Maschinen mit kleiner werdenden Betriebsgröße nicht proportional kleiner werden können.“ (Aufsatz „Mechanisierung des bäuerlichen Mittel- und Kleinbetriebes“, erschienen in Band VIII der „Agrarischen Rundschau“, Sommer 1952). Heidenreich hat nach Dencker 1941 auf der Grundlage des damaligen Preisverhältnisses einen 15-ha-Bauernhof mit einem Gutshof von 150 ha verglichen. Dabei hat er festgestellt, daß „der kleinere Betrieb mit einem viermal größeren Kapitalaufwand für seine Maschinen (alles auf Neuwert bezogen) belastet“ ist. Bei den Kosten je ha ermäßigt sich dieses Verhältnis allerdings auf die Hälfte, weil ein großer Teil der durch die Maschinen verursachten Kosten (Betriebsstoff, Reparatur) von der Benutzung abhängig, die Benutzungsdauer größer und die Abschreibung daher kleiner ist. Wegen der Kapitalschwierigkeiten, die beim verstärkten Maschineneinsatz in kleineren Betrieben auftreten, empfiehlt Dencker die Bildung kleiner Gemeinschaften auf der Grundlage gegenseitiger nachbarlicher Hilfe. Aber Dencker sagt selbst, daß „die Benutzung der Maschinen zu mehreren ... im allgemeinen in schlechtem Ruf“ steht.