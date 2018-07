Die Bergwerksgesellschaft Walsum mbH, Walsum, die „Zeche am Strom“, 1953 im Zuge der Entflechtung als selbständige Gesellschaft aus der Thyssenschen Gas- und Wasserwerke GmbH hervorgegangen, geht neue Wege. Die Gesamtkohlenvorräte von rund 1,2 Mrd. t im Bereich dieses Unternehmens sind überwiegend Flamm- und Gasflammkohlen, mithin eine nach alten Begriffen schwer oder kaum verkokbare Kohle. Langwierige technische Versuche, die jetzt für die Firma zu einem Patent geführt haben, bringen für die Öffentlichkeit die Überraschung, daß auch diese Kohlen nicht nur zu einem Koks, sondern auch zu einem Hüttenkoks für den Hochofenprozeß veredelt werden können. Zu diesem Verfahren, das übrigens zusammen mit der August-Thyssen-Hütte in einer größeren Versuchsanlage betrieben wird, gehört das Mischen zerriebener Rohstoffkohle, hochprozentigen Eisenerzes (Schwedenerz) und einer Beigabe von Mineralöl „als Backpulver“. Dieser gemischte und zähe Brei kann in die Koksöfen gegeben werden und erbringt einen hochwertigen eisenhaltigen Koks, der seinerseits wiederum im Hochofenprozeß dazu beiträgt, den Schrotteinsatz zu drücken.

Diese bemerkenswerten Neuerungen teilte Dr. Barching auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit. Aber auch auf einem anderen Gebiet versucht das zur Gruppe des Barons Thyssen-Bornemisza gehörende Unternehmen Neuland zu beschreiten. Aus Arbeitskräftemangel kann ein Teil der Kapazität nicht ausgenutzt werden. Die Verwaltung geht daher daran, im Verlauf dieses und des nächsten Jahres bis zu 1000 norditalienische Arbeitskräfte anzuwerben und diese im Raum Walsum mit ihren Familien seßhaft zu machen. Dazu werden nicht nur „Wohnungen auf Vorrat“ gebaut, es werden den Italienern eigene Schulen für die Kinder, eigene Lehrkräfte, eigene Seelsorge mit einem italienischen Pastor, eigenes kulturelles Leben und originale italienische Verpflegung vom Spaghetti bis zum Chianti geboten. All dies wird das Unternehmen aus eigenen Mitteln und nach eigenen Plänen aufziehen. Außerdem werden die Italiener in geschlossenen Gruppen eingesetzt, von italienischen Fachkräften geleitet, denen höchstens je Arbeitsgruppe eine deutsche Fachkraft beigegeben wird. Man wird mit jeweils rund 150 italienischen Arbeitskräften anfangen, um langsam und kontinuierlich auf diesem neuen Weg in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat voranzugehen.

Das zu 100 v. H. im Besitz der Familie Thyssen-Bornemisza befindliche Kapital von rund 30 Mill. DM erhält für 1956 eine Dividende von wieder 10 v. H. bei einem Umsatz von 12! Mill. DM. In 1957 rechnet die Verwaltung mit einem Umsatz von 150 Mill. DM, davon 30 Mill. DM aus Stromverkauf. Es wird eine Förderleistung in 1957 von 2,4 Mill. t (1956 2,19 Mill.) erwartet.

Seit Gründung der Gesellschaft wurden rund 80 Mill. DM in betriebliche Anlagen investiert. Das laufende Investitionsprogramm umfaßt rund 100 Mill. DM, wovon 30 Mill. durch eine 8. v. H. – Anleihe gedeckt werden sollen. Das Bauprogramm sieht vor allem eine erneute Verdoppelung der Kraftwerkskapazität vor. In der Stromerzeugung sieht die Verwaltung die wesentlichste Stütze ihrer hohen Ertragskraft, zumal künftig nur noch 280 g Kohle je Kilowattstunde benötigt werden gegen bisher etwa 0,5 kg. Die erwarteten Erträge aus dem übrigens schon durch langfristige Verträge im Verkauf gesicherten Strom werden dazu eingesetzt, einen neuen Schacht auf dem linksrheinischen Gebiet mit einer Tagesförderung von 3000 t abzuteufen. Dieser Bau wird ebenfalls rund 60 Mill DM erfordern. r1t.