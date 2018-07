Erhard gegen Pleisweiler: „Notfalls mit brutaler Gewalt“ werde er gegen die Lohn-Preis-Spirale vorgehen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Erhard in einer Rede anläßlich der Eröffnung der Frankfurter Frühjahrsmesse. Unmittelbar vorausgegangen waren Forderungen der Bäcker nach Erhöhung des Brotpreises und eine von Erhard einberufene Sondersitzung der Wirtschaftsressorts der Bundesregierung über den Preisauftrieb bei Brot, Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. – Wer Erhard kennt, wird bei seiner „Gewaltdrohung“ weniger an staatliche Preiskontrolle denken als an Einfuhrerleichterungen und andere liberale Maßnahmen. Noch besser wäre es allerdings, wenn Erhard auch im Kabinett energischer als bisher gegen Gesetze auftreten würde, die (wie das Rentengesetz) geeignet sind, die Bewegung der „Lohn-Preis-Spirale“ zu beschleunigen. Bremsen der Preise ist gut, bremsen von preistreibenden Maßnahmen der Regierung und des Bundestags ist besser.

*

Streit um den Gaza-Streifen: Der Abzug der Israelis aus dem Gaza-Streifen und das Nachrücken der UNO-Polizei in dieses Gebiet hat den Streit um Gaza nicht beendet. Nasser beansprucht nach wie vor Souveränitätsrechte in dem heiß umstrittenen Küstenstreifen und hat einen seiner Generale zum Zivilgouverneur von Gaza ernannt. Der UNO will Ägypten nur die militärische Kontrolle, nicht aber die zivile Verwaltung zubilligen. UNO-Kreise finden den Beschluß Nassers bedauerlich, können aber nicht abstreiten, dat Ägypten die Oberhoheit über den Gazastreifen völkerrechtlich zukommt. Ganz unschuldig ist auch die UNO nicht an dieser neuerlichen Zuspitzung der Lage. Eine wahrhaft unparteiische Maßnahme wäre die Aufstellung von UNO-Polizisten beiderseits der Waffenstillstandslinie gewesen. Das war auch die ursprüngliche Absicht des UNO-Generalsekretärs Hammarskjöld, die er wegen des israelischen Widerstandes und mangelnder Unterstützung durch Dulles (der froh war, mit Ben Gurion zu einer Einigung zu kommen) aufgeben mußte. Eine UNO-Zivilverwaltung des Gazastreifens ist eine Verlegenheitslösung, welche die Israelis nicht befriedigt und den Ägyptern unannehmbar scheint, weil sie „eine Belohnung des israelischen Angriffs“ wäre. Mit Verlegenheitslösungen ist aber dem Palästina-Problem nicht beizukommen.

*

Eisenhower- und Schepilow-Doktrin: Eisenhowers „Doktrin“ für den Nahen Osten (Ermächtigung des Präsidenten zu militärischen Maßnahmen im Falle einer „offenen kommunistischen Aggression“ und 200 Millionen Wirtschaftshilfe an die arabischen Staaten) wurde von Senat und Repräsentantenhaus gebilligt und von Eisenhower unterzeichnet. Moskaus Gegenzug, die sogenannte „Schepilow-Doktrin“ (Forderung nach Abzug aller fremden Truppen, Aufhebung der fremden Stützpunkte und Verbot von Waffenlieferungen) beantworteten die drei Westmächte (USA, England und Frankreich) ablehnend. Die Sowjets, so heißt es in den westlichen Noten, verkündeten viele gute Grundsätze – darunter den Grundsatz, keine Waffen zu liefern –, ohne nach ihnen zu handein. – Die Aussichten auf eine west-östliche Zusammenarbeit zur Befriedung des Nahen Osten, die nach dem Bulganin-Chruschtschow-Besuch in London im vergangenen Frühjahr recht günstig schienen, haben sich zerschlagen.

*

Brentano gegen Neutralität: Auch ein wiedervereinigtes Deutschland werde nicht neutral sein, erklärte Bundesaußenminister von Brentano in Washington. – Bisher hatte die Bundesregierung Wert auf die Feststellung gelegt, daß die Verträge, welche die Bundesrepublik an den Westen binden, der außenpolitischen Entscheidungsfreiheit Gesamtdeutschlands nicht vorgreifen. An dem Wortlaut der Verträge, die diese Entscheidungsfreiheit bestätigen, hat sich auch heute nichts geändert, aber „Neutralität“ hat heute in den Ohren der Amerikaner keinen guten Klang, was auch der SPD-Führer Ollenhauer auf seiner kürzlichen USA-Reise zu spüren bekam. Daher fand es von Brentano offenbar politisch klug, seinen amerikanischen Bundesgenossen zu sagen, daß auch ein künftiges wiedervereinigtes Deutschland nicht neutral, sondern mit dem Westen alliiert sein werde. Sirius, 14. 3. 57