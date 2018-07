Stoßseufzer der Woche

„Hier in der Provinz Como würde ich mit jroßer Mehrheit jewählt.“

Bundeskanzler Adenauer

in seinem italienischen Urlaubsort Cadenabbia

Es besteht eine nahe Verwandtschaft zwischen Inflation und Trunksucht. In beiden Fällen geht der Körper zugrunde, während der Patient sich immer besser fühlt. Lord Coleraine

Spießruten eines Frachters

Auf Anweisung des israelischen Außenministeriums soll demnächst ein israelischer Frachter Port Said anlaufen und versuchen, den Suezkanal zu durchfahren. Mit diesem Manöver, von dem auch Präsident Eisenhower durch einen persönlichen Brief des israelischen Staatspräsidenten Ben Gurion informiert worden sein soll, will Israel Ägypten zwingen, in der Frage der freien Schiffahrt durch den Kanal Farbe zu bekennen.