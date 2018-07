Von Hans Gresmann

Wir sind nicht nur das Volk Goethes und Beethovens – sondern wir sind auch ein Volk, das verantwortlich ist für Taten, wie sie hier begangen wurden.“ Der das sagte, ein junger Deutscher, geboren wohl eben vor dem letzten Krieg, stand zu Füßen jenes Obelisken, der wie ein mahnender Finger aus der melancholischen Heidelandschaft aufragt, dort, wo im Sommer 1945 englische Soldaten mit Flammenwerfern die letzten Überreste einer Marterstätte niederbrannten: des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.

Mit etwa 2000 anderen jungen Menschen war er am letzten Sonntag bei strömendem Regen zu dieser Fahrt in die Lüneburger Heide aufgebrochen, einer Demonstration, die ursprünglich als schlichte Geste gedacht war und die sich dann zu einer Art Pilgerzug der Jugend entwickelte. Es war die „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“, die vor ein paar Wochen Hamburger Jugendverbände und Schulen aufgefordert hatte, zum Beginn der „Woche der Brüderlichkeit“ einige Vertreter an das Mahnmal in Bergen-Belsen zu entsenden. Mit 80, vielleicht mit 100 Teilnehmern hatte man – entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre – gerechnet.

Als dann aber das Telephon im Büro der Gesellschaft zu rasseln begann und kaum noch schwieg bis zum Abend vor der Abfahrt, als Hunderte von Teilnehmern, ja, ganze Gruppen und Schulklassen sich anmeldeten, da mußten die Initiatoren erkennen, daß sie eine Tatsache nicht genügend berücksichtigt hatten, die alle bisherigen Erfahrungen plötzlich über den Haufen warf, nämlich daß Tausende von jungen Menschen während der letzten Monate das „Tagebuch der Anne Frank“ entweder als Buch gelesen oder als Theaterstück auf der Bühne gesehen hatten.

In dieser Gestalt sahen die Jungen und Mädchen plötzlich einen Menschen, der ebenso dachte wie sie, dessen Träume und Sehnsüchte sie nachempfinden konnten; und als sie erfuhren, was dieser Mensch gelitten hat, da wußten sie plötzlich auch vom Leid all der anderen im Hitler-Reich Verfolgten, Getretenen, Gemordeten. Die Symbolgestalt Anne Frank hatte die Seelen aufgeschlossen.

25 Autobusse und viele Privatwagen waren am frühen Morgen am Hamburger Hauptbahnhof gestartet. Es gab viel Durcheinander und auch einiges Geschimpfe, als die Verteilung der Plätze nicht immer gleich klappen wollte. Das Ganze erweckte ein wenig den Eindruck eines Superklassenausflugs. Ich kam ins Gespräch mit einem 16jährigen Jüngling, der eine „Cäsaren-Frisur“ trug. „Sehen Sie“, sagte er, „da kommt gerade mein Bus, und das Schild ist auch schon dran.“ Tatsächlich, da konnte man es lesen, ein wenig aufdringlich vielleicht, aber doch zugleich auch rührend und sicher gutgemeint: „Die Jazz-Fans fahren nach Bergen-Belsen.“ Ich erfuhr, daß dieser Klub der – wie sagt man doch heute? – „Rock-’n-Roll-Halbstarken“ sein ganzes Vereinskapital geopfert hat, um allen 80 Mitgliedern, keines unter 16 Jahren, keines über 20, diese Fahrt zu ermöglichen. Wie leicht ist es, sich hurtig Klischees für diese Jugend zurechtzumachen, wie schwer, sie wirklich zu begreifen.

Auf der Hinfahrt saß ich neben zwei jungen Mädchen, Inge B. und Erika R., Jahrgang 1943. Im nächsten Jahr verlassen sie die Volksschule, „Warum seid Ihr heute mitgefahren“, frage ich sie. „Wir haben Anne Frank gelesen“. – „In der Schule?“ – „Nein“, antwortet Inge und nimmt den winzigen Blumenstrauß, den sie fest an sich gepreßt hält, in die andere Hand, „ich habe das Buch von meiner älteren Schwester.“ – „Und eure Eltern, was sagen die zu dieser Fahrt?“ – „Meine Mutter wollte es mir erst nicht erlauben. Ich sei noch zu jung. Ich habe ihr aber gesagt, Anne Frank war auch erst 13, damals. Da hat sie mich fahren lassen.“ Wir kommen auf den Krieg zu sprechen. In irgendeinem Zusammenhang, benutze ich das Wort „Flak“. Die beiden machen große Augen. „Flak – was ist das?“ Jahrgang 43 ...