G. Z. Germersheim

Fontainebleau ist einen Lehrgang wert“, trösten sich die Bundeswehroffiziere, wenn der „Zivilist“ hinter dem Katheder mit ihrer Aussprache nicht zufrieden ist oder ihre Übungssätze grammatisch „auf Vordermann“ bringt. Und während sie in den düsteren Kasematten der alten Festung Germersheim – hier hat sich seit 1947 das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz einquartiert – unregelmäßige Verben büffeln, träumen sie davon, daß es von Fontainebleau nach Paris nur ein Katzensprung ist.

Vor kurzem hat das Bundesverteidigungsministerium mit dem Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim einen Vertrag abgeschlossen: Das Institut soll Bundeswehroffizieren und Unteroffizieren, die für den Dienst bei den Stäben der NATO in Fontainebleau vorgesehen sind, die notwendigen Sprachkenntnisse beibringen. Französisch und Englisch sind die „Amtssprachen“ der NATO. Wenn die „Studenten in Uniform“ Germersheim verlassen, sollen sie die „NATO-Sprachen“ so beherrschen, daß sie „mit Verständnis an Konferenzen teilnehmen, sich selbst verständlich machen und Akten bearbeiten können“.

Der erste Lehrgang ist längst abgeschlossen. Er hat nur drei Monate gedauert. „Man kann auch in dieser Zeit einiges erreichen“, ist die Meinung des Institutsdirektors, Professor Dr. Karl Thieme. Man habe auf besonderen Wunsch des Verteidigungsministers Vor allem den Wortschatz der „Militärsprache“ berücksichtigt. Es wird also den deutschen NATOMitarbeitern leichter fallen, eine Dienstanweisung zu lesen, als an der Place Pigalle fehlerfrei einen Apéritif zu bestellen.

Ein Dutzend Offiziere und 350 Studentinnen – das hätte früher einmal „gebrochene Herzen“ gegeben. Daß heute in Germersheim die Bundessoldaten in der „Dolmetscher-Festung“ von der Studentenschaft „gerade noch geduldet“ werden, liegt kaum an den wenig kleidsamen Uniformen. Professor Thieme umschreibt es diplomatisch ausweichend: „Zu Anfang hat es gewisse Spannungen zwischen den Lehrgangsteilnehmern und den Studenten des Instituts gegeben.“

Der „Herr des Hauses“ ist froh, daß man schließlich über die „Bundeswehr-Studenten“ zur Tagesordnung übergegangen ist. An „inneren Spannungen“ ist ihm gar nicht gelegen. Sein Dolmetscherinstitut ist ohnehin schon ein hochschulpädagogisches Experiment. Es begann am 20. Januar 1947. Inzwischen sind etwa 350 Dolmetscherdiplome und fast 500 Zeugnisse für akademisch geprüfte Auslandkorrespondenten und Übersetzer ausgestellt worden.

Die Zahl der Studierenden ist von Jahr zu Jahr angewachsen. Heute sind 63 rund 700. In einer Kleinstadt von 6000 Einwohnern 700 Studenten. Damit ist zwangsläufig auch für diejenigen, die nicht im Internat wohnen, das Institut zur „Studenten-Heimat“ für die Zeit des Studiums geworden. Mit diesem „neuen Hochschultyp“ hat man in Germersheim keine schlechten Erfahrungen gemacht.

In seinem Urteil, ob das hochschul-pädagogische Experiment in Germersheim gelungen sei, ist Professor Thieme sehr vorsichtig. Mit einigen Einschränkungen ist das Ergebnis: Die Dezentralisation des Hochschulwesens auf eine Vielzahl kleiner Städte, in denen die Hochschule oder das Hochschulinstitut zur „Studenten-Heimat“ werden kann, ist vom erzieherischen Standpunkt aus sehr empfehlenswert.