Die Commerzbank-Gruppe hat jetzt ihre künftige Organisationsform, um die lange gerungen worden ist (was zeitweilig auch in den Börsenkursen der Nachfolgeinstitute zum Ausdruck kam), bekanntgegeben. Die drei linken, die Commerzbank-Bankverein AG, Düsseldorf, die Commerz- und Credit-Bank AG, Frankfurt/Main, und die Commerz- und Disconto-Bank AG, Hamburg, bleiben als selbständige Institute erhalten; aber es ist sichergestellt, daß überall im gleichen Geiste gearbeitet wird. Die äußere Klammer bildet der starke Bankverein, der bei dem Frankfurter und Hamburger Institut die Hauptversammlungs-Majorität besitzt. (Schätzungen gehen auf etwa 46 v. H. des AK beider Banken.) In der Bilanz des Bankvereins schlägt sich dieser Umstand in der Zuschlägt der „börsengängigen Dividendennieder. von 118,2 auf 155,8 Mill. DM nieder. Diese Aufstockung wäre noch höher gewesen, wenn nicht gleichzeitig das Paket an Handels-Union-Aktien abgegangen wäre. Um eine einheitliche Geschäftspolitik zu gewährleisten, sind in der Commerzbank-Gruppe Verwaltungsvereinbarungen getroffen, die vorsehen, daß der Vorstand des Bankvereins Mitglieder in den AR der beiden anderen Institute delegiert.

Wenn die Commerzbank-Gruppe den Weg der weitgehenden Dezentralisation gehen will und sich in ihrer organisatorischen Form in Gegensatz zu den beiden anderen Großbanken-Gruppen stellt, die in modifizierter Form praktisch die „vollständige“ Einheit wieder errichten wollen, dann ist das eigentlich nur die Kon-Gruppe aus den in der Commerzbank-Gruppe bestehenden besonderen Verhältnissen. Während sich sowohl in der Deutschen als auch in der Dresdner Bank-Gruppe die süd- und westdeutschen Banktute kraftmäßig etwa die Waage halten, hat der Commerzbank-Bankverein in der Commerzbank-Gruppe ein eindeutiges Übergewicht. Bei den anderen eindeutiges ken wäre eine Majorisierung, wie sie in der Commerzbank-Gruppe vom Kapital her vorgenommen wurde, kaum denkbar; es bleibt also nur die Errichtung einer zentralen Spitze. Der Bankverein ist klug genug gewesen, auf ein Mutter-Tochter-Verhältnis zu verzichten, das er ohne weiteres hätte durchsetzen können. Ihm erschien es jedoch viel wertvoller – und in dieser Meinung haben ihn die beiden „Schwester“ banken offensichtlich gestärkt –, völlig unabhängige und entscheidungsfreie Verwaltungen in Hamburg und Frankfurt zu besitzen, die den Kontakt mit der Kundschaft sicherlich fiel intensiver pflegen können, als es ein inderes System auf die Dauer ermöglicht. • Daß die Institute der Commerzbank eine Dividende vom 12 v. H. verteilen würden, war seit langem sicher. Über-•ascht hat dagegen der Entschluß des Bankvereins, sein Kapital um 30 Mill. im 90 Mill. DM zu erhöhen. Die Aktionäre erhalten also zu der guten Dividende im wertvolles Bezugsrecht (der Ausgabekurs beträgt 100 v. H.). Bei einem Börsenkurs von 220 v. H. für die Bankverein-Aktien würde sich sein rechnericher Wert auf etwa 40 v. H. stellen. Die Kapitalerhöhung soll möglichst rasch, auf ille Fälle noch dieses Jahr kommen.

Das Bilanzvolumen der drei Nacholgeinstitute hat sich in 1956 um zusammen 8,3 v. H. auf 4389 Mill. DM erhöht. Dabei fällt Die weit überdurchschnittliche Geschäftsausweitung der Comherz-und Disconto-Bank auf, deren Bilanzsumme um 30,6 v. H. auf 1059,6 Mill. ausgeweitet wurde (Bankverein um 15 v. H. im 2446,97 Mill. und Commerz- und Credit im 14,6 v. K. auf 882,28 Mill.). Die Geschäftsusweitung ist einer Zunahme der geamten Einlagen der Gruppe um rund 10 v. H. auf 3611 Mill. zu verdanken, woran die Termineinlagen mit 1715 (+ 32,8 v. H.) beteiligt sind. Der Einlagenerhöhung steht eine Steigerung des Kreditvolumens um nur 8,2 v. H. im 3206 Mill. DM gegenüber.

Der Einlagonzuwachs der Gruppe im 600 Mill. DM wurde im wesentlichen zur Verringerung der Refinanzieung im Zentralbanksystem bei entsprechenler Aufstockung des Wechselbestandes, zur usätzlichen Kreditgewährung sowie zur Stärkung der Liquidität verwendet. Die Erträge varen trotz der geringer geworlenen Zinsmarge zweifellos wieder gut und gestatteten eine weitere Anreicherung der tillen und offenen Reserven. Aus. dem per II. Dezember 1956 erzielten Reingewinn wurlen den Rücklagen des Bankvereins 10 Mill., denen der Commerz- und Disconto-Bank 4 Mill. und denen der Commerz- und Credit-Bank 8 Mill. zugeführt. Damit werden in der Gruppe 79 Mill. DM Eigenkapital ausgewiesen. K. W.