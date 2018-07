Inhalt Seite 1 — Die Galosche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist kalt und windstill. Zwei gebeugte Männer schleppen ihre Bündel mühsam über den glatten Schlittenweg, der nach Alexandrowo führt. Plötzlich fällt zwanzig Meter neben ihnen lautlos und unvermittelt der Pulverschnee von einer Tanne. Sie bleiben stehen und sehen sich erschreckt an. Aber nur ein Vogel fliegt auf und sein Flügelschlag ist für Sekunden das einzige Geräusch in der weißen Stille. Als sie diesen Weg in der entgegengesetzten Richtung gingen, pappte der Schlamm an ihren Schuhen und ein feiner Regen fiel vom bleiernen Himmel. Nun ist die Front wieder nach Westen gewandert und der Schnee hat den Frieden herbeigezaubert. Der Krieg hat verlassene, verschneite Wagen und tote Pferde an der Straße liegengelassen.

Da, wo sie stehengeblieben sind, ragen Filzstiefel aus dem Schnee. Der eine Alte geht darauf zu und zerrt daran. Endlich hält er sie in den Händen und besieht sie sich genau.

„...die Gummigaloschen sind noch gut“, sagt er, doch der andere Alte meint: „Eine hat schon einen Flicken..“ „Na, wenn schon“, erwidert der Finder, „bald ist der Frühling da...“ Das Wort Frühling läßt seine Gedanken schweifen, und im Weitergehen sagt er: „Wenn der Saft in den Birken steigt, muß man ihn trinken.“ Dann lächeln sie beide unter ihren Lasten und beschleunigen ihre Schritte, um ihre Familien wieder einzuholen.

In Alexandrowo scheint wieder die Sonne; nach einem Winter freut man sich auf den Frühling. Alexeij Michailowitsch Grigorieff schlittert in seinen Galoschen zur Brücke. Zu seinem großen Ärger reißt ihm ein eingefrorenes Aststück den runden, roten Gummiflicken von der rechten Galosche und die Feuchtigkeit wird vom Filz des Stiefels angesogen. Mißvergnügt bewegt er die alten Zehen darin: Sollte das ein Omen sein?

Auf der kleinen Holzbrücke bleibt er stehen und sieht übers Geländer. Kann man dem Schicksal entkommen? Er muß unwillkürlich an seinen Freund Jegor denken, der auch einmal gedacht hatte, dem Schicksal entkommen zu können. Irgendein böses Zeichen hatte er erhalten für seine rechte Hand. Das Zeichen hatte sich wiederholt und Jegor hatte einen Hammer genommen, sich kräftig auf die Rechte geschlagen und geglaubt, das Omen erfüllt zu haben. Und am selben Abend hatte ihm seine Frau doch noch aus Versehen kochendes Apfelmus über die Hand gegossen; nein, dem Schicksal konnte man nicht entgehen ...

Alexeij sieht sich um. Es riecht nach Frühling; die Birken duften bis hierher. Er schließt die Augen. Vielleicht wird er in diesem Frühling noch ein gefährlicher Kerl. Der alte Metri soll ja noch mit achtzig mit der Lehrerin.., denkt er. Hatte sich angemeldet, um Schreiben zu lernen. Nein, so was. Ja, man ist wie eine Birke, im Frühling steigt der Saft.

Alexeij wendet sich zurück. Beim ersten Schritt spürt er, daß der rechte Filzstiefel schon ganz naß ist. Na, denkt er, die Warnung wird eindringlicher, was das wohl noch gibt mit dem Bein. Er wird sich nicht auf dem Schemel am Ofen setzen; das ist unter diesen Umständen zu gefährlich, denn Schura spaltet das Anmacheholz immer zwischen seinen Beinen. Das könnte es sein. Ja, natürlich ... nein, seufzt er, man kann ja nicht weglaufen. Aber vielleicht, “So überlegt er, besinnt sich das Unglück, wenn er sich woanders hinsetzt, und macht es ein wenig milder. Leise sagt er vor sich hin: „Ein Brettchen, ein Steinchen auf die Zehen, das wäre mir recht. Freuen würde ich mich. Nur kein Blut und kein Feuer!“