RH – Hamburg

Was Kraut, was Unkraut ist, ist hier die Frage. Ganz außer Frage ist der Unterschied in staatlicher Betrachtung. Wenn jemals denkbar wäre, daß im Gestrüpp staatlicher Verordnungen etwas unklar sein könnte – wie Kraut von Unkraut zu unterscheiden ist, das ist ganz klar.

Hergestellt – oder vielleicht wiederhergestellt – wurde diese Klarheit dadurch, daß die Versammlung des Senats zu Hamburg soeben neu geordnet hat, was auszujäten ist.

Im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt, Teil I, Nr. 14, vom 4. März 1957, kann man es lesen:

Verordnung zur Bekämpfung von Unkräutern. „Auf Grund des § 20 a des Gesetzes, betreffend das Verhältnis der Verwaltung zur Rechtspflege, in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1954 sowie des § 26 Absatz 3 des letztgenannten Gesetzes (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 155) wird verordnet:“

Soweit ist selbstverständlich jedem Unkrautbesitzer alles klar. Und nun kommt das Gestrüpp selber:

§ 1. Die Nutzungsberechtigten von Grundstücken sowie die Unterhaltungspflichtigen von Wegen, freien Plätzen, Wällen, Gräben und Knicks haben Disteln, Franzosenkraut, die gelbe Wucherblume sowie Hederich und Ackersenf vor der Samenreife entweder auszujäten, abzumähen, mit einem Unkrautbekämpfungsmittel zu behandeln oder auf andere Art zu vernichten. Die Bekämpfung ist so durchzuführen, daß ein Ausreifen und Ausstreuen des Samens verhindert wird.