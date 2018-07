Die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) und die Jungen Unternehmer (JU) in der ASU haben sich in der vergangenen Woche auf einer in München durchgeführten Arbeitstagung mit der Einkommensverteilung beschäftigt. Das Thema (Verteilung des Volkseinkommens und Kapitalbildung) ist von größter Aktualität. Die Gewerkschaften drängen unter starkem propagandistischen Einsatz mit den Mitteln der Lohnpolitik auf einen höheren und „gerechteren“ Anteil am Sozialprodukt, und von dem „Arbeitnehmerflügel“ der CDU (Arndgen) ist der Gedanke in die Debatte geworfen worden, den Gesetzgeber zu mobilisieren, um, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse über ein kollektives Miteigentum an den Produktionsmitteln zugunsten der Arbeitnehmer zu verändern. Hier ist der Unternehmer angesprochen und hierzu muß er sich äußern.

Vier Referate wurden gehalten und dazu wurde auch das eine oder andere gesagt. Zu den Ausführungen, die Dr. Kellner über die gewerkschaftliche Lohnpolitik machte, eine kurze Bemerkung. Daß die Gewerkschaften mit ihrer lohnpolitischen Aktivität „machtpolitische Ziele“ verfolgen, und daß diese Lohnpolitik für das Funktionieren der Marktwirtschaft verhängnisvolle destruktive Folgen hat, ist sicher richtig. Das weiß man nun aber mittlerweile. Besser und sinnvoller wäre es doch wohl, sich auf Unternehmertagungen über die Kritik hinaus auch um das Verständnis der hinter den Aktionen der Gewerkschaften stehenden Realitäten zu bemühen. Wenn die Schuld nur bei anderen gesucht wird, wird es zu keinen Gesprächen kommen. Und Gespräche wollen ja die Unternehmer!

Sehr aufschlußreich war wieder das, was der St. Gallener Professor Dr. Krelle über die Möglichkeiten einer Umverteilung der Einkommen in der modernen Volkswirtschaft sagte. Krelle hat mit seiner „Verteilungs-Theorie“ schon im vergangenen Sommer auf der Tagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Verein für Sozialpolitik) starke Beachtung gefunden. Nach seinen Errechnungen ist eine gewisse Umverteilung des Volkseinkommens zugunsten der Arbeitnehmer durchaus möglich. Aber bei den heutigen Gegebenheiten und Gewohnheiten in der Verwendung der Einkommen (Löhne und Gehälter gehen zum allergrößten Teil in den Konsum, die Besitz- – einkommen vorwiegend in die Investition) bedeutet eine Änderung in der Verteilung, also eine Vergrößerung der Lohnquote und eine Verringerung der Gewinnquote, auch ein Zurückschrauben der Investitionsquote und damit der Wachstumsrate der Volkswirtschaft, aus der die höheren Löhne der Zukunft gezahlt werden. Es ist also sehr zu bezweifeln, ob eine Politik der Vergrößerung des Lohnanteils am Sozialprodukt langfristig gesehen überhaupt im Interesse des Arbeiters liegt. Jede Besserstellung heute muß unvermeidlich zu einer nicht wieder aufzuholenden Schlechterstellung des Arbeiters morgen führen.

Überdies sind die Beträge, die für eine Umverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, verhältnismäßig geringfügig, gemessen an dem, was den breiten Massen der Bevölkerung über den normalen volkswirtschaftlichen Fortschritt von Jahr zu Jahr an Mehreinkommen zufließt – oder zufließen kann, wenn das volkswirtschaftliche Wachstum nicht durch eine künstlich hochgedrückte Lohnquote gedrosselt wird. Denn natürlich können die Einkommen der Besitzer von Produktionsmitteln nur bis zu einer gewissen Grenze gesenkt werden. Eine Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals muß gewährleistet sein, wenn die freie Investitionstätigkeit nicht einfrieren und das marktwirtschaftliche System noch funktionieren soll. Krelle hält eine durchschnittliche Realkapitalverzinsung von 3 v. H. für „gerade noch ausreichend“. Umgerechnet auf die Größenordnungen des Jahres 1954 zum Beispiel hätte eine auf diese unterste Marge zurückgeschraubte Gewinnquote etwa fünf Milliarden zur Umverteilung an die Arbeitnehmer freigemacht. Das ist, bei den jetzt üblichen Wachstumsraten des Soziasproduktes, weniger als die Zunahme des Arbeitseinkommens in einem einzigen Jahre.

Es scheint also nicht ratsam zu sein, allzu große Erwartungen in eine (an sich mögliche) Umverteilung der Einkommen zugunsten der Arbeitnehmer zu knüpfen. Die Auswirkungen einer solchen nicht ungefährlichen Manipulation auf den Lebensstandard der Bevölkerung dürften auf jeden Fall nur gering sein, verglichen mit der Möglichkeit, über hohe Produktivitätssteigerungen höhere Masseneinkommen sicherzustellen. Dazu gehört Kapital: die Hauptquelle der Kapitalbildung aber ist der Unternehmergewinn – „und heute mehr denn je“. – Es konnte nicht überraschen, daß Geheimrat Professor Dr. Adolf Weber mit seinem Plädoyer für den Unternehmergewinn als Voraussetzung für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt bei seinen Zuhörern auf große Zustimmung stieß. Aber hier an dieser Stelle beginnt ja erst das Problem und stellt sich die Frage, ob und wie eine aus diesen und anderen ökonomischen Zwangsläufigkeiten resultierende Einkommens- und Vermögensverteilung auch politisch hingenommen wird.

Darüber wurde auf dieser Tagung nicht gesprochen, aber manche Formulierung am Rande („neue Gesellschaftsordnung“, „breitere Besitzstreuung“) und vor allem die Ausführungen, die ein Vertreter der jungen Unternehmerorganisation (Josef Anton Meggle jun., Wasserburg (Inn): Das Eigentum als Ärgernis) machte, deuteten doch darauf hin, daß man im Unternehmerlager auf der Suche nach einem Konzept ist, das in die politischen Gegegebenheiten hineinpaßt. Neben die streitbaren Auseinandersetzungen mit der Finanzpolitik von Herrn Schäffer (der Bundesfinanzminister ist auf den Unternehmertagungen nach wie vor der meistgescholtene Mann), mit der gewerkschaftlichen Lohnpolitik, mit den Umverteilungsexperimenten und den Miteigentumsplänen treten Überlegungen, wie über eine stärkere Aktivierung des Sparwillens bei Arbeitern und Angestellten eine breitere Eigentumsstreuung herbeigeführt werden kann. Und im übrigen ist man sich im klaren darüber, daß Eigentum an den Produktionsmitteln mit einer nicht leicht zu nehmenden, Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit belastet ist. Dazu wurden einige gute Worte gesagt: „Obwohl der Unternehmer formaljuristisch als Eigentümer seiner Produktionsmittel anzusehen ist, hat seine unternehmerische Stellung in der Wirtschaft heutzutage eher den Charakter einer Treuhänderschaft für die gesamtwirtschaftliche Leistung seines Eigentums an den Produktionsmitteln. Aus dieser Egentumsfunktion ergibt sich für den Unternehmer die Aufgabe, einer sozialen Gesellschaft zu dienen, sie zu festigen und auszubauen.“ – Darüber hätte man gern etwas Konkreteres gehört. Aber die Unternehmer sind hier offenbar erst auf dem Wege. Die großen Konturen eines Konzeptes zeichnen sich ab. Vielleicht erfahren wir Näheres auf der Jahrestagung der ASU, die Ende Mai in Hamburg stattfinden wird. Wolf gang Krüger