Für neun Dramen Shakespeares hatte Horst Gnekow, Intendant des Nordmark-Landestheaters, die Übersetzungen von Hans Rothe benutzt. Gnekows zehnte Shakespeare-Aufführung in Schleswig bekam eine Prämie für treue Gefolgschaft: die Uraufführung von Rothes-Shakespeares „König Cymbeline“. Es war ein literarisches Ereignis; nebenbei sagte die Premiere auch etwas über das Provinztheater aus.

„The Tragedie of Cymbeline, King of Britain“ ist als Anhang der Tragödien in der ersten Folioausgabe von Shakespeares Werken gedruckt. Die Autorschaft, mindestens der Anteil Shakespeares an diesem Stück, ist umstritten. Wer die Tiecksche Übersetzung heute liest, wird jeden Gedanken an eine Aufführung verwerfen. Shaw hat den fünften Akt umgedichtet, um das elisabethanische Theater zu parodieren. Rothe, der Kenner, bot nun sein Können auf und formte rein aus der „immanenten Situation“ ein Stück, auf das die Bezeichnung Tragödie nur noch in einem übertragenen Sinne paßt. Aber es rechtfertigt jetzt erst den Titel. Cymbeline, ein britischer König zu römischer Zeit, wird durch Rothes dramaturgisch spürsinnige Rekonstruktion „der tragische Held, wie er im Stoff verborgen ist, wird der Herrscher, der zu herrschen glaubt, aber stets gelenkt wird, der durch Unsicherheit reift und durch Intoleranz das Verzeihen lernt“. Im einzelnen ist die Handlung ziemlich gleichgültig. Doch es ergeben sich Parallelen zu Calderons „Leben ein Traum“: verstoßene Söhne, die von einem Getreuen wie Wilde in einer Höhle gehegt und erzogen werden, finden im König ihrer: Vater wieder, als dieser unter dem ehrgeizigen Einfluß einer zweiten Gemahlin auch noch seine Tochter ins Unglück gestürzt hatte. Die Doppelhandlung wird von Rothe in vielfachen Überkreuzungen konsequent durchgeführt. Zum gefühlsbewegenden Erlebnis wird der letzte Akt. Um seinetwillen lohnte sich die Rekonstruktion. „König Cymbeline“ rückt in die Reihe der altersweisen, durch bittere Einsicht milden, das Absurde des Lebens durchleuchtenden Komödien Shakespeares. Die Grunderfahrung dieses Stückes heißt: „Wie.furchtbar, daß wir uns ändern! Wie haben wir gerechtet und gewertet, geglaubt an unsere Macht und Urteilskraft, und stets war alles anders, als wir vermeinten.“

Sehr zu danken war es dem Regisseur Gnekow, daß er für die Titelrolle einen Gast nach Schleswig holte, der unter Hilpert bereits den König Lear gespielt hat: Gerhard Geisler. Er brachte die Wucht einer Persönlichkeit ins Spiel und löste die Hektik des alternden Liebhabers bezwingend in Weisheit auf. Die überragende Wirkung der Zentralgestalt ließ erkennen, was Rothes Werkfassung an Eindrucksdichte zu erwarten hat, wenn die anderen Hauptfiguren bei einer anderen Aufführung dieselbe Potenz wie Geisler aufweisen würden. Die Schleswiger Schauspieler gaben ihr Bestes, aber Rothes manchmal sehr rationaler Text verlangt nervige Darsteller, die ihrer künstlerischen Mittel sicher sind, die bewußt gestalten können. Die Schleswiger Uraufführung war das, was man in Amerika einen Werktest nennt. Die nächste Wiedergabe sollte auch das zwar blitzschnelle, im Endeffekt die Vorstellung aber doch auf dreieinhalb Stunden dehnende Hin- und Herschleppen von Versatzstücken vermeiden. Die 24 Szenen müssen bildnerisch zusammengefaßt, die irritierende Orgelmusik als Umbaufüllsel vermieden werden. Der Test war eine in Schleswig imponierende, mit starkem Applaus bedankte Leistung. Nun sollte eine große Bühne nachstoßen. j. j.