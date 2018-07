Der Jahresabschluß der IG-Farbenindustrie AG i. A. bietet keine Überraschungen, zumal nach der erneuten Feststellung der Liquidatoren, abgesehen von den voraussichtlich zur Ausschüttung kommenden Aktien der Chemie Verwaltungs-AG (Hüls-Holding), nur noch die etwaigen Rückflüsse des IG-Vermögens aus dem heutigen sowjetischen Einflußbereich zu erwarten sind. Der einzig wirklich bedeutsame Punkt der Tagesordnung der auf den 5. April einberufenen oHV ist daher die Genehmigung des Abkommens mit der Conference on Jewish Material Claims against Germany (CC), das die Ansprüche der vormals in Aussig beschäftigten KZ-Häftlinge regelt. Die Liqui-Inhaber sind an der Bereinigung dieser Frage insofern interessiert, als sie die Voraussetzung für die Ausschüttung der Hüls-Holding-Aktien darstellt. Materiell werden sie durch diesen Vergleich weder gewinnen noch verlieren, weil praktisch jedes Mehr oder Weniger an der Liquidationsmasse nur die drei großen Nachfolgegesellschaften betrifft. Darüber, hinaus aber besteht ein allgemeines Interesse an dem Zustandekommen des Abkommens. Es ist nach allen bisher im Ausland bekanntgewordenen Äußerungen geeignet, unter den leidigen IG-Komplex endlich dadurch einen Strich zu machen, daß die IG zur Linderung des Leidens, dem die Aussiger KZ-Häftlinge ausgesetzt waren, einen Gesamtbetrag von 30 Mill. DM zur Verfügung stellten. Das hat das IG-Klima wesentlich entgiftet.

Das Abkommen selbst beinhaltet sowohl für die IG wie für die CC ein gewisses Risiko, das in seiner Größenordnung erst überblickt werden kann, wenn auf Grund des zu erwartenden Aufrufgesetzes alle gegen die JG gerichteten Ansprüche von KZ-Häftlingen bekanntgeworden sind. Beide Teile haben sich deshalb auch den Rücktritt von dem Abkommen innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Abschlußfrist vorbehalten. Für die CC besteht insofern ein Risiko, als sie die IG von allen Ansprüchen jüdischer KZ-Häftlinge, die unter das Abkommen fallen, freistellt. Praktisch heißt dies, daß die CC jeden jüdischen KZ-Häftling, der in Auschwitz war und der deshalb eine Forderung an die IG stellt, befriedigt. Dies gilt zum Beispiel auch für den Fall, daß irgend jemand aus diesem Kreis die IG verklagt und dem dabei ein Anspruch zuerkannt wird, der höher ist, als in den vereinbarten Richtlinien angenommen wurde. Die CC muß dann aus dem Kuchen kleinere Stücke für die einzelnen herausschneiden. Die IG selbst kann nach Annahme des Abkommens aus dem Kreis der jüdischen KZ-Häftlinge finanziell nicht mehr über die vereinbarten 27 Mill. DM hinaus in Anspruch genommen werden. Dieser Kreis von Personen scheidet damit für die IG aus.

Gänzlich anders ist es bei den nichtjüdischen KZ-Häftlingen, für die 3 Mill. DM vorgesehen sind. Für sie ist keine Organisation vorhanden, die der IG das Risiko abnimmt. Deshalb werden Prozesse, die aus dem Kreis der nichtjüdischen KZ-Häftlinge kommen können, die IG-Farben voll belasten. In der Tat sind ja auch in letzter Zeit von ausländischen Gruppen Ansprüche geltend gemacht worden, deren Tragweite noch nicht überblickt werden kann. Bedeutungsvoll ist aber auch hier das vorgesehene Aufrufgesetz, nach dem innerhalb einer gewissen Frist alle entsprechenden Ansprüche bei den IG-Liquidatoren geltend gemacht werden müssen. Das ist insofern wichtig, als innerhalb dieser Frist die IG erkennen kann, ob sie von dem Abkommen zurücktreten muß oder nicht. Für die IG kann damit, wenn die ganze Angelegenheit glücklich unter Dach und Fach gebracht wird, die unglückselige Angelegenheit als finanziell bereinigt angesehen werden. Ob allerdings nicht an irgendeiner anderen Stelle ein ähnlicher Prozeß wie der des KZ-Häftlings Wollheim ausbricht, bei dem dann die gleiche Frage, ob und inwieweit ein Privat unternehmen für verbrecherische Handlungen des Staates eintreten muß oder ob nicht hierfür der Bund als Rechtsnachfolger des Reiches allein in Frage kommt, auftaucht, muß man abwarten. R l b.