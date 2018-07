Ihre Mutter war eine der großen nationalen Erscheinungen, auf die jeder Inder stolz ist: eine hochbegabte Schriftstellerin und Politikerin und überdies der erste weibliche Gouverneur, den es in Indien gab. Die Tochter Padmaju Naidu, aufgewachsen in der intellektuellen Atmosphäre eines Hauses, in dem alle Großen des Landes verkehren, trat schon mit 21 Jahren dem Kongreß bei. In den dreißiger Jahren gründete sie eine Liga zum Boykott importierter Güter. 1942 wurde sie verhaftet und interniert, 1950 als Abgeordnete für Heyderabad ins Parlament gewählt. Seit dem Herbst vorigen Jahres ist sie das zweite weibliche Staatsoberhaupt in einem der Staaten des neuen Indien, nämlich Gouverneur von Westbengalen in Kalkutta.

Kalkutta war, ehe die Engländer nach Delhi umzogen, die Hauptstadt Indiens. Das große Palais mit den weit vorgezogenen Flügeln, in dem damals der Vizekönig residierte, bewohnt heute Miss Naidu. Durch zahllose Säle mit schönen Teppichen, in denen Kristalleuchter leicht im Zugwind klirrten, drangen wir zu ihrem Empfangszimmer vor. Der uns begleitende Adjutant meinte, so etwa müßten doch wohl die Schlösser der preußischen Könige ausgesehen haben – eine Vorstellung, die er sich auch nicht ausreden ließ.

Miss Naidu, von ihren Freunden Bibi genannt, ist ein südindischer Typ, verhältnismäßig dunkel, breite Nase mit ausdrucksvollen Nüstern. Sie trug einen eleganten Sari in gedämpften, braungoldenen Tönen, schöne Ohrringe – kostbar, aber dezent der Tageszeit angemessen, denn es war Vormittag. Ein gelbweißer Schäferhund lag in der Ecke, und im Nebengemach machte eine siamesische Katze einen heillosen Spektakel. Her Excellency erklärte entschuldigend, das Tier sei noch sehr jung und werde sich gewiß bessern.

Ob eigentlich zur englischen Zeit ein Inder Gouverneur werden konnte, fragte ich sie. Nein, diese Stellungen seien ausschließlich den Briten vorbehalten gewesen, nur in der allerletzten Zeit seien einmal, als zwei englische Gouverneure ausfielen, vorübergehend Inder eingesetzt worden.

Übrigens „ausfallen“: einmal sei ein Attentat auf einen englischen Gouverneur verübt worden, und zwar von einem Mädchen, einer Studentin, die bei der Überreichung eines Diploms durch den Gouverneur plötzlich einen Revolver aus ihrem Sari zog und einen Schuß auf ihn abfeuerte. Aber er hatte unter seinem Hemd einen Panzer, und so machte es ihm nicht viel.

„Wissen Sie“, sagt Padmaju Naidu, „aus der Art, wie dieses Haus eingerichtet war, als wir es übernahmen, ging deutlich hervor, daß die englische Herrschaft sich in der allerletzten Phase befand. Sehen Sie dieses Netz“, und sie wies auf ein dunkelgrünes Netz, das draußen zwischen den hohen Säulen des Balkons herabhing – wie es schien, um die Vögel vom Eindringen abzuhalten oder vielleicht Schatten zu spenden? – „das ist ganz aus Stahl und läßt keine Kugel durch. Ich habe es nur noch dort hängen, damit mir die Katzen nicht entschlüpfen. Und hier von diesem Zimmer, das das Arbeitszimmer des englischen Gouverneurs war, ging eine verborgene kleine Treppe zum Schlafzimmer oben und von dort eine ähnliche Verbindung zu einem weiteren Raum – sie mochten offenbar nicht über die langen Korridore gehen“, fügt sie lachend hinzu.

Sie habe erst, erzählte Miss Naidu, gar keine Lust zu solch hohem Posten gehabt und denke noch manchmal an den schrecklich bedrückenden Tag, an dem sie im heißen Kalkutta angekommen und recht verzweifelt durch die endlosen Räume gewandert sei. Schließlich, im Schlafzimmer angekommen, habe man ihr beiläufig mitgeteilt, in diesem Bett seien bereits drei Gouverneure gestorben!

Diese Frau hat sehr viel Charme und Humor und ist eine grande dame, wie man sie in allen Ländern der Welt nur selten findet. Oft sieht man ein rasches, flüchtiges Aufblitzen in ihrem Gesicht, und dann bedauert man, daß sie nicht sagt, was ihr da durch den Kopf geschossen ist, immer auf dem Sprung, das Lustige oder Groteske einer Situation festzuhalten.