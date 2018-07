Die Bemühungen der modernen Wirtschaft, den Arbeitnehmer in ständig zunehmendem Maße zum „Mitdenken“ und „Mitverantwortlichen“ zu machen, haben bei der Deutschen Dunlop Gummi Compagnie gute Erfolge gezeigt: rund 2300 Verbesserungsvorschläge wurden von den Arbeitern und Angestellten der Hanauer Dunlop-Fabriken in den letzten acht Jahren ihrer Geschäftsleitung unterbreitet. Theoretisch hat damit beinahe jeder zweite Werksangehörige eine Idee für Entwicklungs- und Rationalisierungsmaßnahmen auf technischem und kaufmännischem Gebiet sowie für die weitere Verbesserung des Unfallschutzes und des Sozialwesens vorgetragen. 5 v. H. aller eingereichten Verbesserungsvorschläge kamen von weiblichen Betriebsmitgliedern. Von den rund fünftausend Beschäftigten der Dunlopwerke sind etwa 20 v. H. Frauen. Von den eingereichten Vorschlägen sind über 1300, also mehr als die Hälfte, angenommen und darüber hinaus mit insgesamt 60 000 DM prämiiert worden. E.