Wenngleich die Umsatztätigkeit an den Aktienmärkten in den letzten Tagen nur gering war, entwickelte die Spekulation eine rege Tätigkeit. Es gelang ihr auch, Gewinne zu machen, die jedoch nicht übermäßig groß gewesen sein können, weil die Kundschaft den Intentionen des Berufshandels nicht folgte. Die Gutachtertätigkeit einiger Bundesministerien trägt gegenwärtig wesentlich zur Zurückhaltung bei, denn der Kapitalanleger möchte zunächst einmal die Konsequenzen prüfen, die sich vielleicht aus der Aktivität des Bundeskabinetts ergeben. Mit Spannung wird außerdem der Prämienplan der Banken und Sparkassen erwartet, von dem bislang nur bekanntgeworden ist, daß er das langfristige Sparen mit steigenden Staatszuschüssen begünstigen will. Solange sich dieser Plan noch in der Schwebe befindet, wird mit neuen Dispositionen gezögert.

Von einer allgemeinen Verkaufsneigung kann gegenwärtig keine Rede mehr „sein. Unter Druck liegen im wesentlichen nur noch einige Pfandbriefemissionen, deren Renditen wesentlich von denen der Industrieobligationen abweichen. Hier kommt es zu umfangreichen Tauschoperationen, denen die Realkreditinstitute mit Erfolg nur dann begegnen können, wenn sie die Pfandbriefkurse entsprechend hinuntersetzen. Zu größeren Geschäften kam es übrigens wieder in den Auslandsbonds. Die Zinserträge sind bei ihnen steuerfrei; außerdem sind Kurschancen vorhanden.

Das spekulative Interesse konzentrierte sich in der abgelaufenen Woche auf die Kohlegesellschaften. Harpener Bergbau, Hamborner Bergbau und Essener Steinkohle kamen zu einigen Kursgewinnen. Begründet wurden diese Käufe mit Hoffnungen auf höhere Dividenden, bei Essener Steinkohle und bei Hamborner Bergbau zusätzlich mit Aufkäufen (bei Hamborner Bergbau durch Thyssen, bei Essener Steinkohle durch Mannesmann). Später wurde noch ein drittes Argument in die Diskussion geworfen: die beabsichtigte Wiedereinführung der Sonderabschreibungen für bestimmte Investitionen, im Bergwerksbereich. Da die Glaubwürdigkeit aller dieser Gründe offenbar nicht auf sehr starken Füßen ruht und die Sonderabschreibungen eher geeignet sind, auf die Dividenden zu drücken, nahm der Berufshandel schon nach wenigen Punkten Kursgewinn Glattstellungen vor, so daß die Kundschaft einerseits abgeschreckt wurde und andererseits selbst keine Gelegenheit hatte, Gewinne zu realisieren.

Größere Aussichten, Kursgewinne einstecken zu können, bestanden bei einer Anzahl Spezial- und Lokalwerten. Allen voran ging hier AG für Verkehr. Dieses Papier ist in letzter Zeit abermals um 15 Punkte gestiegen und wird jetzt bei 190 v. H. notiert. Die Gesellschaft hat zuletzt 8 v. H. Dividende gezahlt. Für 1956 werden 10 v. H. (Optimisten hoffen sogar, auf 12 v. H.) erwartet. Der Verkauf der Beteiligung an der Moselbahn AG, Trier, soll angeblich die Ausschüttung eines Sonderbonus erlauben. Außerdem wollen die Gerüchte nicht verstummen, die in absehbarer Zeit die Verteilung von Gratisaktien für möglich halten. Die Frage, ob nicht auch Interessentenkäufe bei der Kursbewegung eine Rolle gespielt haben, muß unbeantwortet bleiben, ndt