Die Textilindustrie der Bundesrepublik und Westberlins kann für sich in Anspruch nehmen, wohl die einzige Branche zu sein, die sich bis jetzt mit Geschick (wenn auch mit sehr viel Mühe) aus der Welle der nahezu schon üblichen Preiserhöhungen heraushalten konnte. In der Tat lagen die westdeutschen Textiipreise vor dem Beginn des Suez-Konfliktes um zehn v. H. niedriger als 1950. Die jüngste Entwicklung der Löhne und der Materialkosten zwang dann die westdeutschen Textilhersteller zu einer (verhältnismäßig bescheidenen) Korrektur ihrer Verkaufspreise. Damit hat allerdings eine Preisbewegung begonnen, die sich offensichtlich nicht mehr aufhalten läßt: Die Verbraucher werden in Kauf nehmen müssen, daß die Preise für Textilien in nächster Zeit um etwa fünf bis sechs v. H. anziehen.

Schon heute steht fest, daß die am 1. April einzuführende 45-Stunden-Woche auf Grund der steilenden Kosten in den Kalkulationen nicht mehr angefangen werden kann, obwohl sich die Ertragslage der westdeutschen Textilindustrie in ihren rund 2600 Betrieben mit 640 000 Beschäftigten dank der besseren Kapazitätsauslastung etwas gehoben hat. Doch das Tempo der Ausweitung war im vergangenen Jahr wieder langsamer als bei den meisten anderen Industriezweigen Westdeutschlands. Wenn auch 1956 der Umsatz von 13,3 auf 14,5 Mrd. DM gesteigert werden konnte, und damit ein Zuwachs von 8,9 v. H. erreicht wurde, so wirkt diese Wachstumsrate bescheiden im Vergleich zur gesamten Industrie, bei der sich ein Zuwachs von 12,3 v. H. ergab.

Neben den Belastungen aus der bevorstehenden Arbeitszeitverkürzung und dem Anstieg des Erzeugerpreisindex, der bereits im vergangenen Jahre zu beobachten war. wird der bevorstehende Gemeinsame Markt die westdeutsche Textilindustrie vor zusätzliche neue Aufgaben stellen. Der Gesamtverband der Textilindustrie veranschlagt die dafür erforderlichen Investitionen auf jährlich 500 bis 600 Mill. DM. Ob unsere Textilindustrie noch über zu Buch schlagende Rationalisierungsreserven verfügt, ist eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, wenn auch feststeht, daß in den USA für die Herstellung von 1000 kg Gewebe 80 bis 132 Stunden gebraucht werden, in der Bundesrepublik aber 217 bis 567 Stunden. Allerdings darf diese Gegenüberstellung nicht als Maßstab angelegt werden: In den Staaten bedingt der größere Markt eben die größere Serie, die eine sinnvollere Kapazitätsauslastung ermöglicht und damit niedrigere Preise bringt. ww