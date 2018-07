Wenn die Saale, ihrer Kinderstube im Fichtelgebirge eben erst entronnen, die Stadt Hof auch scheinbar zu umarmen sucht, so ist das in Wirklichkeit wohl nichts anderes als eine Umgehung. Es könnte aber doch sein, daß der Fluß die Textilstadt an der Zonengrenze zärtlich liebt. Obwohl sie so nüchtern ist und trotz ihrer rußspendenden Fabrikschornsteine. Oder will die Saale all denen, die den Hofer Stadtpark (sprich:

„Theresienstein“!) betreten haben und am Hochufer lustwandeln, bewußt jene romantische Aussicht bieten, die Jean Paul vor 150 Jahren so schwärmerisch erwähnt hat?

Wenn man schon einmal in Hof ist, dürfte man nicht versäumen, mit dem Wagen – aus der Stadt kommend – gleich hinter der „Unteren steinernen Brücke“ nach rechts abzubiegen und den auffallend langgezogenen, unerwartet reizvollen Park zu. durchfahren. Hier gelangt man nämlich, von geschmackvollen Wegweisern gelotst, an seinem nördlichen Ende zur Villa Haidhöhe. Ihr Milieu, das die Witwe eines angesehenen Hofer Rechtsanwalts seit einiger Zeit anspruchsvollen Gästen zur Verfügung stellt, übt mehr und mehr eine unbestrittene Anziehungskraft aus. Unmittelbar hinter dem „Labyrinth“ und seiner künstlichen Ruine gelegen, ist die gastliche Stätte, halb Café, halb Pension, in eine Landschaft hineingebettet, die nicht mehr ganz die wohltuende Herbheit des Fichtelgebirges verrät, vielmehr schon Ausblicke auf die lieblichen Hügel des Vogtlandes gewährt. Hier herrschen wunderbare Stimmungen, mit Stille verwoben, und das nur acht bis zehn Autominuten jenseits der merkantilen Turbulenz der rastlosen Stadt. – Rund um die Villa sind 200 Rosen. 1000 Tulpen und 2000 Narzissen angepflanzt worden, die im Frühjahr eine wahre Pracht an Farbe und Duft zu geben versprechen/Von der nordöstlichen Niederung herauf grüßt die kleine Ortschaft Haid mit ihrem großen Gut. Sie liegt unmittelbar an der Plauener Straße, die so sinnlos wurde, weil in unmittelbarer Nähe ein dichter Drahtverhau, Steintrümmer und ein wüster Graben im Namen des unglückseligen politischen Trennungsstriches jedes Passieren unmöglich machen.

Man lobt an der Villa Haidhöhe den hallenartigen, im Landhausstil eingerichteten Raum im Erdgeschoß, wo man, sogar an offener Feuerstelle, die Behaglichkeit genießen kann. Man schätzt den Blick auf die Terrasse und auf den weitflächigen Garten. Man beachtet die in der 1. Etage liegengen Räume, die nicht nur zum Schlafen, sondern auch zum geruhsamen Verweilen in den Tagesstunden einladen. Die Preise in der Villa sind, wie man zu sagen pflegt, „zivil“. Übervorteilt wird der Gast nie. Einzelzimmer für acht und Doppelzimmer für fünfzehn Mark sind in dieser gediegenen Aufmachung preiswert. Die Küche bietet neben exquisiten Mahlzeiten zu gehobenen Tarifen natürlich auch populäre Leckerbissen und Trinkbares in allen Variationen. W. K.