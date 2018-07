Vielen Musikfreunden, die sich mit Hilfe eines Konzertführers näher über ihre Schallplatten unterrichten, wird die reichlich pathetische Deutung bekannt sein, die Tschaikowskij der wißbegierigen Frau von Meck über die seelischen Hintergründe seiner vierten Symphonie gegeben hat. Nicht ganz so verbreitet vielleicht ist die Tatsache, daß der Meister diese von „Schicksal“, „zerstörtem Glück“, „Einsamkeit“ und Ausrufungszeichen strotzende Künstlerbeichte der gütigen Gönnerin nur sehr widerwillig abgelegt, vor allem aber, daß er sie gleich hinterher im selben Brief gründlich persifliert hat. In einem Postscriptum nämlich bemerkt er, eigentlich sei ihm die Deutung ja gar nicht recht gelungen, und überhaupt habe er schon fast wieder vergessen, worum es sich in dieser Symphonie eigentlich gehandelt habe.

Peter Tschaikowskij: Symphonie Nr. 4 op. 36, Kurt Sanderling, Symphonien Nr. 5 op. 64 und Nr. 6 op. 74 (Pathetique), Jewgenil Mravinskij. Orch. der Leningrader Philharmonie (DG 18 332, 18 333 u. 18 334).

Viel wichtiger aber ist eine zweite Korrespondenz, die Tschaikowskij über dieselbe Symphonie mit seinem Moskauer Freund und Kollegen Sergei Tanejew geführt hat. Nach seiner Meinung befragt, schreibt Tanejew, das Werk sei großartig, es habe nur einen Fehler, auf jeder Seite nämlich kämen Stellen vor, die wie Ballettmusik klängen; den geistigen Augen dränge sich unwillkürlich immer wieder die Gestalt der Moskauer Primaballerina auf, wodurch man am Genuß des Werkes gehindert werde. Empört fragt der Meister, was Tanejew denn wohl an einer Ballettmusik auszusetzen habe. Wenn er die Musik an und für sich gut fände, dann könne es doch ganz gleichgültig sein, ob die Ballerina danach tanze oder nicht.

Dieser Meinungsaustausch „unter Brüdern“ gewinnt eine überraschend grundsätzliche Bedeutung: er liefert den Schlüssel zu einer Beurteilung der letzten symphonischen Werke Tschaikowskijs, die sich wesentlich von dem tränenverschleierten Schema abhebt, das sich während eines halben Jahrhunderts bei uns eingebürgert hat.

Es hieße nun die Tatsachen vergewaltigen, wollte man in Abrede stellen, daß der Meister in den letzten Jahrzehnten seines Lebens manches schwere Erlebnis durchgemacht hat, das sich auch in gewissen Partien seiner Werke widerspiegelt. Bei einem so spontan schaffenden Künstler aber, wie Tschaikowskij, der neben Mozart vor allen anderen Komponisten Offenbach und Delibes verehrte, mußte der wahre Kern seines Wesens, ob er wollte oder nicht, immer wieder durchbrechen. Große Partien seiner letzten Symphonien... ... sind nichts anderes als gewaltsam zu emotionalem Ausdruck zurechtgezerrte Ballettmusik. Daher ihre seltsam magische Gewalt über das große Publikum; daher aber auch die überaus heftige Entgegnung des Meisters, als man – gerade im eigenen Lager – die ballettartigen Bestandteile seiner Vierten glaubte angreifen zu’sollen.

Alles hängt daher von der Wiedergabe ab. Man kann Tschaikowskij finster, bleich und tränenschwer spielen, ihn mit öligen Rubatis und hektischen Steigerungen durchsetzen; man kann ihn aber auch frisch, leicht und tänzerisch geben, und man wird sich dabei obendrein im besten Einvernehmen mit der Partitur befinden. Der Leser möge sich die Aufnahmen der letzten drei Symphonien Tschaikowskijs vorführen lassen, die die Deutsche Grammophongesellschaft kürzlich mit dem Leningrader Philharmonischen Orchester veranstaltet hat. Hier wird er einem innerlich freien, einem seltsam beschwingten Tschaikowskij begegnen, der selbst in seinem letzten, die „Pathetique“ benannten Werk alles mögliche ist, nur nicht – pathetisch. Chr.