Von Johannes Jacobi

168 Federn haben sich in Bewegung gesetzt, als das Oldenburgische Staatstheater zu einem Dramatikerwettbewerb aufrief, dessen Thema lautete: „Generationsprobleme“. Dieses quantitative Ergebnis hat etwas Beklemmendes. Welchen Fleiß enthält allein die Schreibarbeit! Welcher Drang zur Bühne, zum Drama bekundet sich in so zahlreicher Beteiligung! Nur zwei oder drei der eingereichten Stücke haben Aussicht, aufgeführt zu werden. Dieselbe Erfahrung macht jedes Jahr die Freie Volksbühne in Berlin, zu deren Ausschreibung des Gerhart-Hauptmann-Preises immer 200 bis 300 Dramen-Manuskripte einlaufen.

Wie in Berlin, so waren in Oldenburg die Preisrichter enttäuscht, ja, beinahe verzweifelt. Sollten sie den Preis überhaupt verteilen? Die Diskrepanz zwischen schreibender Bemühung und den Qualitätsansprüchen, die ein Theater nun einmal stellen muß, war auch in Oldenburg so groß, daß der erste Preis nicht vergeben wurde. Das Stück, das den zweiten Preis erhielt, „Der Weg nach Crezy“ von Heinrich Roßbacher, eröffnete eine Serie von drei Werkdarstellungen in der Aufführungsreihe „Der Versuch“. Ein zweites Stück, das als Begabungsprobe einen Förderungspreis erhielt, und ein drittes, das der Intendanz bemerkenswert erschien, werden an derselben Stelle, im Oldenburger Schloßtheater, noch während dieser Spielzeit einstudiert: „Im Strom – dein Haus“, ein Schauspiel von Gertrud Fußenegger, und „Zeit zur Umkehr“ von Werner Walz.

Noch kennen wir die letzten beiden Arbeiten nicht. Doch schon nach der Premiere des ersten Stückes drängte sich der Gedanke auf: das Heilsamste wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man dieses echte Experiment zum Anlaß für eine dramaturgische Demonstration mit negativem Beispiel genommen hätte. Sie hätte zeigen können, was ein Drama nicht ist, wie man nicht schreiben darf.

Irgend etwas muß geschehen, damit der leidenschaftliche Drang zum Drama, der Autorenehrgeiz, der zur Bühne wie zum Toto oder zum Lotto drängt, eine praktische Chance erhält. Erwin Piscator und Hans Rothe die Amerika kennen, haben wiederholt Dramatikerschulen auch für Deutschland empfohlen. Wer wird sie einrichten? Ein gutes Zeichen ist das Verantwortungsbewußtsein mancher Bühnenleitungen. Ihnen ist der Gedanke unbehaglich, daß 160 Millionen Mark an öffentlichen Subventionen alljährlich vorwiegend für die reproduktiven Theaterkräfte aufgewendet werden. Die Bühnen von Mannheim und Oldenburg suchen unmittelbaren Kontakt mit dem neuen Autor. Hier ist die richtige Einsicht tätig: auf die Dauer lebt das Theater vom Autor und nicht vom Darsteller. Die beträchtliche Summe für den Oldenburgischen Dramatikerwettbewerb brachten nicht der niedersächsische Staat, der den Oldenburger Theaterbetrieb subventioniert, sondern die Stadt und Privatmäzene auf.

Ist das nun ein Rezept? Wenn wir das „Geleitwort“ des Oberbürgermeisters und des Oberstadtdirektors von Oldenburg im Sonderheft zum Dramatikerwettbewerb lesen, müssen wir sagen: nein. Da steht: „Möge das Publikum durch lebhafte Anteilnahme die Träger des Wettbewerbs in ihrem Vorhaben bestärken, auch im kommenden Jahr einen weiten Kreis deutschsprachiger Autoren auf den Plan zu rufen.“ – Sollen denn im kommenden und vielleicht in jedem Jahr wieder 100 bis 200 verhinderte „Autoren“ Schreibübungen machen, damit dann von zwei oder drei Werken gesagt werden muß: sie waren ungenügend! Praktischer denkt der Intendant Fred Schroer, den wir, ebenso zerknirscht von dem Eindruck der ersten Uraufführung wie der 57jährige Autor Heinrich Roßbacher selbst, seines Zeichens Mathematiklehrer an einer Mittelschule in Aurich, befragten: Was nun? Schroer sagte, 16 von den 168 Autoren scheinen mir begabt: mit denen halte ich Kontakt,

Die meisten Intendanten und Dramaturgen erklären: Zu einer solchen persönlichen „Betreuung“ haben wir weder Zeit noch Geld. Sie bedienen sich lieber der vorgekauten Auswahl, die ihnen die Bühnenvertriebe anbieten. Hier liegt wirklich etwas im argen: die aktive Dramaturgie wird nicht im Rahmen des öffentlich subventionierten Theaters und mit dessen öffentlichen Mitteln betrieben, sondern von gewerblichen Unternehmen, die auf Rentabilität angewiesen sind. Ein Dramatikerwettbewerb wie der Oldenburger hat in diesen Mißstand eine Bresche geschlagen. Wird man den Mut zur eigenen Courage haben und „Talente“, die der Intendant erkannt zu haben glaubt, auch pflegen?