Geistig reich geworden, bin ich arm an Geldeswert geblieben. Meine Angehörigen sollen nicht um mich trauern, denn ich habe mein Leben erfüllt. Ich habe mich innerlich bemüht, ein wahrer Christ zu sein, ohne den Glauben zur Schau zu tragen.“ Das sagt Wilhelm Groener, der letzte Generalquartiermeister der alten Kaiserlichen Obersten Heeresleitung in seinem Testament, nun veröffentlicht in dem Buch:

Wilhelm Groener: „Lebenserinnerungen – Jugend, Generalstab, Weltkrieg.“ Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 548 S., 32,– DM.

Wilhelm Groener ist jener Mann, der sich gegen den Vorwurf einer politisch-geschäftstüchtigen Grafen-Clique verteidigen mußte, er habe im-November 1918 nicht nur den Kaiser verraten, sondern sich auch „mit Eile und Vergnügen der Revolution in die Arme gestürzt“. Obwohl diese Anwürfe sehr bald schon durch ein Generals-Ehrengericht als unwahr erkannt wurden, wurde noch in diesen Jahren behauptet, Groener habe als berufsmäßiger Berater des Kaisers und Hindenburgs versagt, gemeinsam mit Erzberger die Unterschrift unter das Versailler Diktat durchgedrückt und ihm persönlich zudem noch am 1. Dezember 1918 erklärt, „den unseligen Flaggenwechsel von Schwarz-Weiß-Rot zu Schwarz-Rot-Gold veranlaßt“ zu haben.

Was sich nun wirklich in jenen düsteren Tagen ereignete, kann man genau in Groeners Lebenserinnerungen noch einmal bestätigt finden, in denen er ruhig und sachlich auch den genauen Verlauf der Abdankung des Kaisers schildert. Weder hat Groener jemals dem Kaiser zur Abdankung geraten noch hat er ihn zur Abreise nach Holland veranlaßt. Groener hat auch zur Frage des Friedensdiktats lediglich vom militärischen Standpunkt aus Stellung genommen und in der aussichtslosen Lage von 1918 die einzige Konsequenz gezogen. Den größten Teil des Buches nehmen die Schilderungen des militärischen Werdegangs des späteren Reichswehr- und Reichsinnenministers und der berühmte „Schlieffen-Plan“ ein. In dem Abgehen von dem von Schlieffen vorgesehenen Wege erblickt er die Hauptgründe der militärischen Niederlagen des Krieges.

Gewiß, man findet manch harte Worte gegen Hindenburg in dem Buch, die ungerechtfertigt erscheinen; aber er hat sich nicht immer als ein Kamerad erwiesen, und es sind Bemerkungen, die schon gefallen waren, als Groener noch keine so traurigen Erfahrungen mit seinem späteren unmittelbaren Vorgesetzten gemacht hatte. Hier genügen diese Beispiele: „Ich bin zur Zeit wütend auf Hindenburg und Ludendorff, die in Kurland oben einen ziemlich zwecklosen militärischen Spaziergang machen, anstatt einige Korps nach Galizien zu schicken, wo jetzt die Entscheidung fallen könnte.“ – „Hell hat ganz recht, wenn er meint, die Gruppe Hindenburg sollte endlich mal die törichte Zeitungsreklame aufgeben; denn jeder Eingeweihte weiß, daß nicht Hindenburg der Feldherr ist, der Tannenberg herbeigeführt. Der ‚Feldherr‘ ist der Geist des seligen Schlieffen, den Ludendorff treulich bewahrt...“ – „Hindenburg wird immer mehr zu einem Popanz.“ Aber da steht auch zu lesen „Hindenburg ist in der Kriegsgeschichte außergewöhnlich bewandert und ein selten kluger und klarer Kopf. Auch sehr viel treffender Witz ist ihm gegeben. Durch Falkenhayn und Tappen war er immer als eine Art Popanz hingestellt, lediglich Firmenschild für Ludendorff. Dies ist nicht der Fall. Auch ich habe mein Urteil über Hindenburg, das durch die Atmosphäre des großen Hauptquartiers getrübt war, geändert.“

Die „Lebenserinnerungen“ Groeners (geschrieben von Oktober 1937 bis März 1939, also bis kurz vor seinem Tode), glänzend im Stil, haben große Bedeutung für die Erforschung der Kriegs- und der Nachkriegspolitik in der Weimarer Republik. Sie sind ehrlich auch gegen den Verfasser selbst. Das erhöht ihren Wert. In seinem Vorwort sagt Groener: „Wer mich kennt, weiß, daß ich das Wort ‚ich‘ nicht groß schreibe; wer mich nicht kennt, wird es vielleicht für Anmaßung halten, daß ich mein Leben selbst beschreibe... Für die, die mir feindselig gesinnt sind, möge auch bei diesen meinen Lebenserinnerungen das Wort gelten: Audiatur et altera pars.“ Walther F. Kleffel