Truppenabkommen Moskau/Pankow: Der sowjetische Außenminister Gromyko und Verteidigungsminister Schukow unterzeichneten in Ostberlin einen Truppenvertrag mit der Zonenregierung. Laut Vertrag ist die Stationierung einer ungenannten aber von alliierter Seite auf 400 000 Mann geschätzte Zahl sowjetischer Truppen in Mitteldeutschland „zeitweilig“. Moskau verspricht, daß sich seine Truppen nicht in die inneren Angelegenheiten der Sowjetzone einmischen werden. Natürlich gilt das nicht, wenn die örtlichen Kommunisten wie 1953 in Berlin und 1956 in Budapest die Sowjets um militärisches Eingreifen „bitten“.

Wieder Abrüstungsgespräche: In London trat der Unterausschuß des UNO-Abrüstungsausschusses zusammen, um über insgesamt zwölf Vorschläge zur Rüstungsverminderung zu beraten. Die Konferenz begann insofern hoffnungsvoll, als der sowjetische Delegierte Sorin keine Propagandaangriffe gegen den Westen richtete und sowohl in der Frage der Luftinspektion (Eisenhowers alter Gedanke) wie der Einbeziehung von Fernraketen in eine Abrüstungsvereinbarung Entgegenkommen zeigte. Auch was die Truppenstärken betrifft, stimmen die amerikanischen und die sowjetischen Vorschläge weitgehend überein. Die härtesten Nüsse werden auch diesmal (wie bei den bisherigen so gut wie ergebnislosen Abrüstungskonferenzen) die Frage der Kontrolle, insbesondere einer nuklearen Abrüstung und die Unnachgiebigkeit Moskaus in der deutschen Frage sein.

Gaitskell für neutrale Zone: In einem Vortrag in der Westberliner freien Universität trat der britische Oppositionsführer Gaitskell dafür ein, den Sowjets eine neutrale Zone in Europa vorzuschlagen. Ungarn und Polen hätten gezeigt, daß die Ideen der Freiheit, Selbstregierung und Unabhängigkeit auch unter jahrelanger kommunistischer Propaganda weiterleben könnten. Das solle den Westen ermutigen, in seiner europäischen Diplomatie „eine weniger passive Haltung“ einzunehmen.

Wolken über England: Am Vorabend seines Treffens mit Eisenhower auf den Bermuda-Inseln haben die englischen Werft-, Eisenbahn- und Metallarbeiter Premierminister Macmillan eine böse Überraschung beschert: 200 000 Werftarbeiter trafen in Streik, nachdem die Arbeitnehmer ihre Forderung nach einer zehnprozentigen Lohnerhöhung abgelehnt hatten Einer ihrer Hauptsprecher, Tedd Hill, erklärte, es sei ihm einerlei, wie das Land dabei fährt. Solche Töne hörte man nicht einmal während des Generalstreiks von 1926, Englands bisher ernstester wirtschaftlichen Krise. – 370 000 Eisenbahner und 2 Millionen Metallarbeiter drohten, sich dem Streik auf den Werften anzuschließen,