Benzberg, im März

Das Schwergewicht der Ausstellung Sitzen – Sehen – Hören in Benzberg bei Köln ruht, bildlich gesprochen, fraglos auf den 45 Sesseln, Stühlen. Hockern und Sofabänken, die dort zu be-sitzen sind. In diesen „gestalteten Sitzmöbeln“, wie sie ein neuer Sprachbrauch zu nennen beliebt, kann sich der gründliche und gewissenhafte, aber auch der müde Besucher nacheinander fallen lassen. Ihrer Formen wegen wird er allerdings gelegentlich Mühe haben, sich wieder emporzulüften. Von einer Kunstausstellung unterscheidet sich eine solche Sitzausstellung schon durch den Gesichtsausdruck ihrer kritischen Besucher. Auch gewinnt man von den Objekten einen viel unmittelbareren Eindruck, als wenn es sich um aufgehängte Bilder handeln würde.

Sieben Länder haben in Benzberg ausgestellt, und namhafte Formentwerfer, wie Eero Saarinen, Harry Bertoia, Max Bill, Prof. Eiermann, Prof. Leowald, Alf Svensson, Folke Ohlsson und Arne Jacobsensind mit Sitzmöbeln, Prof. Hirche und Hans Gugelot mit Fernseh- und Radio-Phono-Geräten vertreten. Auf ihre Arbeiten beziehen sich die beiden anderen Teile des Ausstellungs-Titels. Heimgestaltung im Stil unserer Zeit lautet ihr Untertitel. Dem Stil unserer Zeit, was immer das auch sein mag, entsprachen lange Zeit gerade die Mittler so moderner Erfindungen wie Radio und Fernsehen am allerwenigsten. Einige Firmen, vor allem Max Braun (Frankfurt a. M.) haben darum moderne Formgeber herangezogen. Mit gutem Resultat, wie man etwa an der Radio-Phono-Kombination SK 4 von Braun sehen kann. Die Schönheit des Klanges mit der Schönheit der Form dieser Geräte zu vereinen, war das Bemühen.

Vor diesen Fernsehgeräten, Musikschränken und Radioapparaten sitzt man nun – wie? Man könnte sagen: sachlicher und zweckvoller als bisher. Formen, die im Bestreben, zweckvoll zu werden, zum Selbstzweck wurden, sieht man selten, auch die gepolsterten „Sitzbadewannen“ sind offenbar dabei, den Weg aller Nierentische zu gehen. Dafür gewinnt der Holzstuhl oder Hocker an Boden, zumal er durch raffinierte Konstruktionen – zweigeteilte Sitzflächen mit Innenneige – seine Foltereigenschaften eingebüßt hat. Augenfällig auch das Vordringen neuer Kunststoffe, die vor allem von der „göppinger plastics“ präsentiert wurden, und die Verwendung von Schaumstoff für Polster.

Noch bequemer, noch beweglicher und noch leichter scheinen die neuen Sitzmöbel zu werden. Und noch raumsparender: Die Besucher der Ausstellung sahen Stühle mit erstaunlich kleinen Sitzflächen, die wir aber bei der Probe als durchaus ausreichend empfanden. Worauf es bei der neuen Formgestaltung ankomme, seien die Qualität des Materials, die Funktion und der Preis, meinte Prof. Max Burchartz (Folk wang-Werckunstschule, Essen), der die Ausstellung eröffnete. Die Schöpfer der Dinge, die uns umgeben sollen – von der Architektur bis zum Hausgerät – berufen sich auf die Bildungsweisen der Natur, deren Funktionstüchtigkeit sich gesetzmäßig äußere.

Dem Einwand, daß die schlichte Einfachheit der heutigen Möbelformen nicht mehr die Fülle und den Gehalt zeigen, wie die Formen älterer Stile, begegnete Burchartz mit dem Argument, das Einzelstück habe an Bedeutung verloren. Heute gehe es in erster Linie um den ganzen Raum ...

Vom vielen Sitzen ermüdet, konnte man nach der Besichtigung stehend oder in einem drahtgeflochtenen Sitzkorb darüber meditieren, ob sich unser Streben, bequem, entspannt und locker zu sitzen, vielleicht günstig auf unsere mitmenschlichen Beziehungen auswirken könnte, ob also die neuen Formen uns formen werden. Wolf gang Ebert