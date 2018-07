Inhalt Seite 1 — Das Ende der Neuzeit bildlich gesehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wohin führt die Kunsterziehung der Jugend – Französische und deutsche Beispiele

Das Interesse, das heute überall für Kinderzeichnungen besteht, ist ein Aspekt des Stilwandels, der sich in unserer Zeit vollzieht – Symptom der Abkehr vom Rationalen und der Hinwendung zum Ursprungsnahen, Ursprungstiefen. Seitdem die Maler ihre Inspiration bei den Primitiven, in frühgeschichtlichen Höhlenzeichnungen, in der Negerplastik, in den Zeichnungen von Gemütskranken und Kindern suchen, haben uns ihre Bilder an die flächenhafte Form und an eine unbeholfene Ausdrucksweise gewöhnt. Man betrachte nur die heutigen Bildreklamen: Eine infantile Darstellung ist zum beliebtesten Stilschema geworden. Sind wir auf dem besten Wege, „wie die Kinder“ zu werden?

Ein Beispiel dieses veränderten Zeitgeschmacks ist das Experiment der Göppingerwerke (Württemberg), die im Vorjahr einen Kinderzeichenwettbewerb veranstalteten, an dem sich mehr als 32 000 Kinder der Bundesrepublik beteiligten. Eine Jury, zu der Prof. Arnold Bode und andere namhafte Kunsterzieher gehörten, wählten aus den Einsendungen die kindertypischen Arbeiten aus, von denen viele prämiiert wurden. Einige der Kinderzeichnungen wurden für Drucke auf Plastikstoffen verwendet.

Diese Stoffe gehören zu der Kollektion Für Kinder von Kindern, die in der „göppinger-galerie“ in Frankfurt a. M. zu sehen ist. Am erfreulichsten sind die Photographien, welche die Kinder bei der Arbeit zeigen: Mit strahlenden Gesichtern zeichnen sie ihre Einfälle aufs Papier, ein jedes in seiner bildnerischen Äußerung eine kleine selbstsichere Persönlichkeit.

Eine Frage drängte sich allerdings sofort auf: Wie weit ist der dekorative Stil dieser Zeichnungen von den Kunsterziehern gelenkt? In der Bundesrepublik sind die Fachpädagogen heute vielfach für die moderne Kunst aufgeschlossen und führen ihre kleinen Schüler in die Techniken der Avantgarde ein. Die Kinder malen zuweilen ohne Pinsel, mit den Fingern. Sie pressen die Farbe aus der Tube direkt aufs Papier oder drucken mit ausgehöhlten Kartoffeln ornamentale Muster. – Wie mühten wir uns einst vor Zigarrenschachteln und Würfeln, uns die Grundregeln der Perspektive – Horizont, Fluchtlinien und Augenpunkt – anzueignen! Aber die Zentralperspektive, dieser Ausdruck der geistigen Raumbeherrschung (die seit dem Quattrocento bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die abendländische Malerei kennzeichnete) gerät allem Anschein nach immer mehr in Vergessenheit: Sie wird heute nur noch in den letzten Klassen der Oberschule und nicht mehr als absolut gültige Raumdarstellung gelehrt. Aber ist das tiefenräumliche Erfassen der Wirklichkeit nicht eine unerläßliche Stufe in der Persönlichkeitsbildung des jungen Menschen? Wird durch das Vernachlässigen der Perspektive im Kunstunterricht das Kind nicht ermutigt, auf einer niederen Stufe der Wirklichkeitsvorstellung stehenzubleiben? Wenn irgendwo, so spricht sich in dem neuen Kunstunterricht das Ende der Neuzeit aus.

Eben jetzt eröffnete die Internationale Jugendbibliothek in München eine Ausstellung, in der sich Kinder aus zwanzig Ländern in der internationalen Zeichen- und Malsprache äußern. Das diesmal gestellte altkluge Thema, zu dem sich die Kinder äußern sollten, hieß „Hochzeit“. Die Schau spiegelt in der Bewältigung des Themas, nicht nur die verschiedenen Landessitten, sondern auch die Unterschiede des Kunstunterrichts.

In den Pariser Schulen ist zum Beispiel der Kunstunterricht konservativer als in Deutschland. Es gibt gegenwärtig in Paris neben dem Schulunterricht drei Malerateliers für Kinder, die regelmäßig Kurse abhalten. Unter ihnen fördert das „Ateliers des Donnerstag“ 30, rue de Grenelle, eine völlig freie Ausdrucksweise. Dieser Malkurs ist für hypersensible und gehemmte Kinder gedacht; sein Leiter, M. Arno Stern, vertritt die Ansicht der Psychotherapie, daß in dem bildnerischen Trieb des Kindes heilende Kräfte liegen, die es zu „befreien“ gilt. Darum hält er sich den Kindern gegenüber von jeder Kontrolle und jeder Kritik zurück. – „Die Kunst tritt nicht von außen an das Kind heran, sondern sie kommt aus dem Kind“, sagt er und beschränkt sich darauf, im Atelier eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in der die Kinder ihren Schaffenstrieb ungehindert ausleben können. Sie tun es nach Herzenslust – Tisch und Wände triefen vor Farbe, ihre Skizzen übertreffen den hemmungslosesten Tachismus. Aber man suche keine Kunstwerke unter diesen Kinderarbeiten! Ein Kunstwerk entsteht nur aus dem Zusammengehen von Instinkt und Bewußtsein. Das Kind aber schafft unbewußt, rein instinktiv, und hier ist es ganz dem Zufall überlassen.