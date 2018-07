Inhalt Seite 1 — Die Bibliographen Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Anthony van Hoboken, ein wohlhabender Mann und tätiger Freund der Musik, wurde 70 Jahre alt, so daß Zeitungsnotizen, die hier und dort erschienen, auf seine Verdienste ebenso wie auf seinen Geburtstag hinwiesen. Erstes Merkmal: daß er wohlhabend sei; aber wir leben nicht mehr in der „besten aller Welten“, in welcher der Wohlstand als Lohn für persönlicheTugend gelten, konnte. Zweites Merkmal: van Hoboken ist Holländer und damit Angehöriger einer Nation, die im Gerüche steht, mehr für Geschäftsbeziehungen als für Beziehungen zur Kunst geschaffen zu sein. Drittes Merkmal: van Hoboken ist Bibliograph ... An diesem Punkte schweigen die Notizen, nachdem sie schnell noch hinzugefügt haben (gleichsam in andächtigem Flüstertone), daß es sich bei dem Gegenstand der bibliographischen Arbeiten Hobokens vornehmlich um die Werke Haydns handle. Solche Bemerkungen sind geeignet, ein Gefühl vager Andacht und gähnender Verständnislosigkeit hervorzurufen. Wir wollen gern Herrn van Hoboken ehren. Wüßten wir bloß, wofür...

Nun, was Haydn betrifft: den kennt man. War doch der reizende niederösterreichische Komponist mit hinten einem Zopf, Inhaber einer bösen Frau und dennoch lustig, derselbe, der in einer seiner Symphonien den Scherz mit dem berühmten Paukenschlag gemacht hat, so daß man die ganze Zeit wartet, bis er kommt, der Bums, und dann ist es gar nicht so schlimm gewesen.

Was dies mit der Leistung des Herrn van Hoboken zu tun hat? Viel! Er hat die Werke Joseph Haydns gesammelt, und dabei ist ein – Katalog herausgekommen. Ein Katalog – mehr nicht? Freilich, ein anderer geht hin, ein Schriftsteller und Musikwissenschaftler, und beweist ad majorem gloriam des großen Haydn, daß unsere landläufigen Vorstellungen falsch sind: daß Haydn, der die „Sonate“ und „Symphonie“ erfand, in Wirklichkeit nicht nur der große Bahnbrecher auf dem Wege Zum gigantischen Berge Beethoven war, sondern auch genauso ein Anfang und Ende wie jener, den niemand den „Papa Ludwig“ nennt. Eine rechte Würdigung Haydns zu finden, ist kein Kinderspiel. Und gelingt einem Biographen die gehörige Darstellung, so hat er sich’s nicht leicht gemacht. Ehrt ihn. Aber ehrt zuvor den Bibliographen, den wohlhabenden Herrn van Hoboken, der die Daten über Haydns Werke und über die Drucke der Kompositionen und über die Umstände, in denen sie entstanden sind, zusammengetragen hat! Eine Kärrner-Arbeit, die Zeit, Geld und Geist verschlingt; ein Bemühen im Dienst der anderen, der Forscher, der Interpreten; eine Arbeit, die den Effekt so sehr meidet, daß man die künstlerische Leidenschaft nimmer erkennt, die darin steckt; hohe Noblesse zeigt ein solches Unterfangen, denn: es ist Dienst.

Wo wären die Mozart-Biographen geblieben, hätte nicht der Bibliograph Ritter Ludwig von Köchel, der Prinzenerzieher und Schulrat, seine Lebensarbeit daran verwandt, jenes „Chronologisch-thematische Verzeichnis sämtlicher Tonwerke W. A. Mozarts“ zusammenzustellen, das 1862 erschien, stets ergänzt wurde (zuletz durch Alfred Einstein, des Physikers Albert Einsteins Vetter) und das jedem Konzertbesucher durch eben jene militärisch klingende, doch musisch bedeutsame Abkürzung „K. V.“ (gleich Kochel-Verzeichnis) vertraut ist?

Wie ein solcher Katalog in moderner Form aussieht, mag ein umfangreiches, prächtiges Buch zeigen, das vor einigen Monaten der G. Henle Verlag, München und Duisburg, herausgebracht hat: „Thematisch-bibliographisches Verzeichnis aller vollendeten Werke Ludwig van Beethovens von Georg Kinsky. Nach dessen Tod vollendet und herausgegeben von Hans Halm“. Nicht von ungefähr trägt es die Widmung an Anthony van Hoboken, der als „selbstloser Freund und gelehrter Helfer des Verfassers und Herausgebers“ bezeichnet wird. Wer verlegt aber ein solches Buch mit so umständlich trockenem Titel, das 808 Seiten stark und mit seinen Notenbeispielen und seinem vielfältig gestalteten Druck so kostpielig in der Herstellung ist, daß der Anschaffungspreis von 88 Mark fast wohlfeil erscheint? Daß dieser Musikverleger, der Dr. Henle aus Duisburg, von seinem Verlagsgeschäft nicht leben kann, wird beim ersten Blick auf seine Editionen klar. Hier müssen andere Schornsteine rauchen – und das tun sie. Zwar könnte es scheinen, als sei der Ausdruck Hobby von Hoboken abgeleitet; doch wäre es so, dann hieße „Hobby“ nicht „Spaßvergnügen“, sondern Leidenschaft zur Bewahrung und Reinigung der Kunst; dann hieße „Hobby“ Dienst und Andacht.

Es hat sich dieser Verlag unschätzbare Verdienste in bibliographischer Weise erworben, indem er Klavierwerke Bachs und die Sonaten Beethovens, auch Stücke von Haydn, die Klaviersonaten und Klavierstücke Mozarts, dazu Werke von Schubert, Schumann und Brahms im Urtext herausgab: ohne all die Zutaten und Vortragsangaben, die sich in diese Noten hineingeschlichen hatten, seit es üblich würde, den Virtuosen mehr zu bewundern als den Komponisten: von da an tragen dann die Notendrucke, zumal der Klavierliteratur, die Spuren der Tastenlöwen. Zu erkennen, was echt ist und was Zutat, ist ohne große Sachkunde und Geduld, ohne Wissenschaft also nicht möglich, vor allem nicht ohne den Entschluß, dem Gefälligen aus dem Wege zu gehen.

Zu solchem Verlagsprogramm paßt das „Verzeichnis der Werke Beethovens“, das Georg Kinsky in jahrzehntelanger Arbeit schuf, indem er die Arbeit des Beethoven-Biographen Gustav Nottebohm vom Jahre 1868 so fortsetzte, wie Einstein das Mozart-Verzeichnis Köchel fortgesetzt und ergänzt hat. Als Kinsky 1951 starb, hat Dr. Halm, der Vorstand der Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliothek in München, das Werk im Geiste seines verehrten Freundes abgeschlossen.