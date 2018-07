Seit Jahren versucht die deutsche Wirtschafts-Publizistik,die industrielle Wirtschaft davon zu überzeugen, daß die in den vergangenen Konjunkturjahren weitverbreitete Usance der Gewinnthesaurierung zugunsten einer aufgeschlossenen Dividendenpolitik abgebaut werden müsse. Es würde sich eines Tages rächen, wenn die hohen Erträge, die die industrielle Wirtschaft seit Jahren erzielt, in einem Übermaß zur Selbstfinanzierung (auch zur Anreicherung der betrieblichen Pensionsfonds, zu freiwilligen Sozialleistungen, zu Ertragsbeteiligungen der Belegschaft) aufgebraucht werden, so daß am Ende für den Kapitalgeber nur noch eine geradezu mitleiderregende Restquote übrigbleibt... so wurde (und wird) argumentiert.

Solche, Appelle der Wirtschaftspublizistik, die nicht selten bei internen Auseinandersetzungen mit den Verwaltungen der Industriegesellschaften durch hartnäckige Pressebesprechungen und Bilanzerörterungen gerade über das Thema der Ertragsverteilung ergänzt wurden, haben nun ganz offensichtlich viele Vorstände und Aufsichtsräte etwas aufgeschlossener gemacht. Auch in der Wirtschaft selbst sind in der letzten Zeit Stimmen laut geworden, die von jener der Wirtschaftspresse eigenen Einstellung und von ihren wirtschaftlichen Überlegungen ausgegangen sind. So hatte sich vor einigen Wochen in Frankfurt (bei der Eröffnung der Frankfurter Börse) Präsident Bernard vom Zentralbankrat stark für eine ertragsorientierte Dividendenpolitik eingesetzt. Einige Brauereien waren bereits zu zwölfprozentigen Dividenden gelangt, aber auch Unternehmen wie Bonner Portlandzement, Kabelwerke Rheydt, Conti Gummi, Metallgesellschaft u. a. m. hatten sich nicht gescheut, Dividenden von 12 v. H. anzukündigen und zu verteilen. Auf der HV von Phoenix-Rheinrohr bekannte sich der Vorsitzer des Vorstandes, Fritz-Aurel Goergen, auch für die Montanindustrie zu einer ertragsoriertierten Dividende und schwenkte damit auf eine Linie, die Wilhelm Zangen, Chef der Mannesmann-Gruppe, bereits im Sommer des letzten Jahres in einer großangelegten HV-Rede als dringend notwendig ausgesprochen hatte.

Inzwischen haben mehrere Banken, voran die Vereinsbank Hamburg, anschließend die Essener Nationalbank, sodann die Commerzbank-Gruppe und die Deutsche Bank zwölf prozentige Dividenden beschlossen. Bei dieser Gelegenheit erklärt; vom Vorstand der Commerzbank-Bankverein AG Fritz Höfermann anläßlich der Bilanzbesprechung, daß nach seiner Auffassung die Banken mit gutem Beispiel vorangehen und daß sie auch im Bereich ihres industriellen Einflusses hohe und ertragsorientierte Dividenden durchsetzen müßten. Er deutete an, daß von den Schachtelprivilegien, die sein Institut hätte, Kaufhof und Karstadt von 10 auf 12 v. H. gehen würden. Höfermann verwies auf die allgemeine Kapitalmarktlage, die derart besorgniserregend sei, daß er nicht sagen könne, wie der Kapitalbedarf der deutschen Industriewirtschaft in diesem und im nächsten Jahr auch nur einigermaßen befriedigt werden könne. Das aktiensparende Publikum werde mit Sicherheit solche Emissionen vorziehen, die in den guten Konjunkturjahren auch eine ertragsorientierte Dividende gezahlt und sich nicht hinter den Argumenten der Gewinnthesaurierung verkrochen hätten.

Das war auch der Gesichtspunkt, den die Handelsunion zur Erhöhung ihrer Dividende auf 12 v. H. veranlaßt hatte. So wird es auch bei den Farbenfabriken Bayer sein, die im kommenden Monat ihre Dividende beschließen und vermutlich von 9 auf 10 v. H. erhöhen werden. Der Vorstand der Handelsunion formulierte seine Dividendenerhöhung mit den Worten: „Wir haben gut verdient – unsere Aktionäre müssen vollen Anteil daran haben; eine solche Politik sind wir auch dem Kapitalmarkt gegenüber schuldig.“ Im gleichen Sinne äußerte sich Karl Barich, Vorsitzer des Vorstandes der Stahlwerke Südwestfalen AG.

Bei der Dt. Edelstahlwerke AG hatte sich dagegen der AR-Vorsitzende bei Bekanntgabe der Dividende von nur 8 v. H. unverdrossen für die Aufrechterhaltung der alten Thesaurierungspolitik, wie sie in der Montanindustrie gern gepflegt wurde, eingesetzt und in der Pressekonferenz zur Bilanz jeden Zusammenhang zwischen einer guten Dividende und einer aktiven Kapitalmarktförderung bestritten. Statt dessen wurde die Belegschaft weit mehr am Ertrag beteiligt als der Kapitalgeber. Gleiches hatten wir im vergangenen Jahr bei Ford angetroffen, ferner bei zahlreichen anderen Gesellschaften, die trotz hoher Erträge eine verhärtete Haltung den Aktionären gegenüber einnahmen, so als ob in den Verwaltungszimmern der sarkastische Slang des alten Carl Fürstenberg lebendiges Vermächtnis geblieben wäre. Wir meinen jenes Wort, wonach die Aktionäre „dumm und obendrein noch frech“ seien...

Höhere Dividenden sind bei den Stahlgesellschaften leichter auszuschütten als in der Chemie. Auch der Großmaschinenbau und die Warenhausunternehmen vermögen dies viel leichter zu schaffen als die großen IG-Nachfolger. Die Stahlkonzerne sind vielfach noch als unterkapitalisiert zu betrachten. Edelstahl und Südwestfalen schlagen fast elfmal ihr Aktienkapital von rund 40 Mill. DM im Jahr um. Farben Bayer aber z. B. haben ihr Kapital inzwischen auf 550 Mill. DM erhöht, so daß der Umschlag trotz der Milliardenumsätze (1,6 Mrd. in 1956) doch nur zu rund dreimal erfolgt ist. Hier machen 10 v. H. Dividende (ohne Steuer) 55 Mill. DM aus; bei den zitierten Stahlwerken, ebenso bei der Handelsunion aber nur rund 4 Mill. DM. Auch die Großbanken haben ein relativ zu kleines Kapital. Commerzbank-Bankverein braucht nur 60 Mill. DM zu verzinsen. Das Institut müßte aber im Grunde genommen ein Aktienkapital von 120 Mill. DM haben. Bei einer Betrachtung der Dividendenausschüttungen ist also auch das Verhältnis zwischen Umschlag und Kapitalhöhe zu berücksichtigen. Wo die Kapitalien bereits aufgestockt sind und in einer richtigen wirtschaftlichen Größe zum Umsatz stehen, haben die Aktionäre in den vergangenen zwei oder drei Jahren durch günstige Bezugsangebote einen guten mittelbaren Vermögenszuwachs erhalten.

Jedenfalls hat sich ein Durchbruch zur guten Dividende vollzogen. Damit ist von der aktiven Wirtschaft aus ein Ja zum privaten Kapitalmarkt gesprochen worden. Es liegt nun an der öffentlichen Hand, das Ihre dazu beizutragen, die Misere der privaten. Finanzierungen abzubauen.