Von Barbara Bondy

Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt, . – weiß es auch heute nicht und muß nun gehen.“ Diese Gedichtzeilen Benns– so meint man anfänglich – resümierten Maxence van der Meerschs letzten, unvollendet gebliebenen Roman:

„Das reine Herz“, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 526 S., 17,50 DM.

Wie erinnerlich, starb der französische Autor – noch nicht 45jährig – vor einigen Jahren. Sein Buch, das er „Une fille pauvre“ – „Ein armes Mädchen“ nannte, beschreibt das Schicksal der Heldin Denise, die sanft und gut ist, obgleich in einer Lebensatmosphäre schlimmster Verworfenheit herangewachsen. Jedoch: jener oben zitierten dichterischen Formel, die die echte Frage beherbergt, hält der Roman nicht stand. Das didaktische Temperament des Autors und sein Mangel an literarischem Form- und Feingefühl läßt nur Vordergründiges, Grobes, Greifbares zu.

Die Geschichte des Mädchens Denise spielt etwa um die Zeit des ersten Weltkrieges in den Elendsvierteln von Paris und nordfranzösischer Industriestädte; sie ist letzlich nur Vorwand für eine minutiöse Milieuschilderung niedrigsten Proletarierdaseins. Die Handlung ist einfach und trotz der Überfülle von Details einfallslos: zwei Drittel des Romans, die ersten beiden Bücher der Trilogie, schildern Denises Leben in den Randgebieten des Mensch-Seins, in Schmutz, Elend, in Niedrigkeit und Niederträchtigkeit. Im dritten Teil begegnet sie dem Studenten Marc, dem „Sohn aus gutem Hause“, – liebt ihn, bringt sein Kind zur Welt, lebt mit ihm, wird schließlich seine Frau: die Verurteilung zur „proletarischen Existenz“ war nicht lebenslänglich. Siegte also das „reine Herz“ über alle Verworfenheit? Auch das Liebesmotiv – schön an und für sich und als Wunder und Rettung angelegt – bleibt blaß und ergreift nicht. Aber der Leser ist um diese Zeit schon erschöpft, denn die ersten 350 Seiten des Romans erlegen ihm nicht wenige Prüfungen auf. Hier haben wir ein Lehrbeispiel geradezu für die literarische Binsenweisheit, daß überzogenes Mit-Leiden, strapazierte Anteilnahme beim Leser folgerichtig in ihr Gegenteil umschlagen. Die scheußlichen Quälereien, die das Kind Denise durchsteht, werden abgelöst von den womöglich noch scheußlicheren Erlebnissen des halbwüchsigen, schließlich erwachsenen Mädchens: als Fabrikarbeiterin, schuftend wie ein Tier, geschlagen und geschunden, gehetzt von der „Bestie Mann“, von einer Notzuchtszene in die nächste stürzend – so dreht sich der brutale Reigen unermüdlich – bis zur allerdings nicht mehr aufhebbaren Ermüdung des bedauernswerten Lesers.

Maxence van der Meersch zeigt in diesem Buch noch deutlicher als in seinen früheren eine monotone und etwas undurchsichtige Besessenheit, jede nur denkbare und erfindliche Scheußlichkeit des kreatürlichen Lebens auszusprechen. Wußte dieser gescheite und noble Autor nicht, daß ein Zuviel immer alles in Frage stellt? Dies ist keine Schule der Demut mehr, dies ist eine Schule der vertierter Erniedrigung – und das Mitgefühl des Lesers weigert die Gefolgschaft.

Van der Meersch ist gläubiger, militanter Katholik gewesen. Es ging ihm in seinen Büchern zweifellos nicht nur um die Aufzeigung sozialen Elends, sondern um die Suche nach der Sinngebung des Leides. Und er findet diesen Sinn unwiderruflich im christlichen Ethos („Gott bedient sich auch der kleinen Leute“). Aber dichterisch bleibt auch dies ungestaltet, bleibt Andeutung, vielmehr: Konstruktion. An keiner Stelle dieses Buches löst sich etwa für den Leser die Beklemmung, die Starre vor dem Allzu-Scheußlichen in die beglückende Helle der Gewißheit, daß Gott ja doch alles in seinen Händen hält. DieUmchiffrierung findet nicht statt. In der Literatur gelten harte Gesetze: Überzeugung allein genügt, nicht zur Gestaltung.

Dies gilt – leider – für das ganze Buch. Es ist formal mißglückt. Eine kluge Bearbeitung hätte einiges gerettet: rigorose Streichungen etwa – der Roman füllt seine 520 Seiten nicht annähernd sinnvoll aus. – Der ungeheuer anspruchsvolle Klappentext des Verlags reizt zum Widerspruch und zu einer grundsätzlichen Bemerkung: sollte es nicht möglich sein, daß diese Texte sich etwas mehr an echte Rangordnungen halten? Bei allem Verständnis für die Gesetze und Spielregeln des Verkaufs, denen auch Bücher und Verlage unterliegen; ein ernst zu nehmender Verlag ist schließlich keine Textilfirma, die jeden Stoff unter gleichen glühenden Qualitätsbeteuerungen anzupreisen hat. Man wünscht, daß unsere namhaften Verlage vielleicht doch einmal bedenken, daß es kaum ihre Sache ist, der immer weiter um sich greifenden Inflation des Wortes noch Nahrung zu geben.