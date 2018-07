Unter dem Stichwort „Dividendenpflicht“ wurde in der ZEIT Nr. 11 dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14. Februar 1957 – das eine Dividendenpflicht bejaht und die Überweisung des Reingewinns einer Aktiengesellschaft an eine Rücklage (statt zur Ausschüttung) nur dann für zulässig erklärt, wenn dies in der Satzung ausdrücklich vorgesehen ist – die „allergrößte Bedeutung zuerkannt; freilich wurde resigniert hinzugefügt: vermutlich werde dieses Urteil deshalb weitgehend Theorie bleiben, weil die Verwaltungen mit Erfolg die Gewinne aus den Bilanzen „wegfrisieren“ würden. Dazu schreibt ein Leser:

Diese Resignation ist nicht begründet. Wenn die Aktionäre sich auf ihre formellen Rechte ebenso besinnen, wie sie es in der materiellen Frage getan haben, die den Anlaß zu dem Urteil gab, so werden sie entdecken, daß sie solchen Praktiken von Gesellschaftsverwaltungen gegenüber durchaus nicht machtlos sind.

Es ist dabei namentlich auf eines hinzuweisen: Obwohl das Aktiengesetz von 1937 mit seinen Bilanzbestimmungen für echte Bilanzwahrheit sehr wenig sorgt und darum das beliebige Verstecken der Gewinne in übermäßigen Abschreibungen, Unterbewertungen, Rückstellungen leider eben nicht für unzulässig erklärt – eine der unbegreiflichsten Lücken unserer Rechtsordnung –, so hat es doch mit der Ziffer 5 des § 132 eine Vorschrift geschaffen, auf Grund deren zielbewußt vorgehende Aktionäre sich sehr wohl ein annähernd zutreffendes Bild von den wirklichen Gewinnverhältnissen ihrer Gesellschaft verschaffen können. Es ist die Vorschrift über die Angabe der bezahlten Steuern vom Gewinn und Ertrag, die in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sein muß. Wer einmal beobachtet hat, wie die sachkundigen Leute von den Banken Bilanzen lesen, wird leicht feststellen, daß diese eine Zahl es ist, die sie weitaus am meisten, ja sehr oft überhaupt allein an einer Gesellschaftsbilanz interessiert. Sie gehendabei von demErfahrungssatz aus, daß von den ausgewiesenen Steuern im Durchschnitt etwa 2/3 auf die Körperschaftssteuer entfallen und können dann mit Hilfe des Körperschaftssteuersatzes (heute 45 %, für ausgeschüttete Beträge 30%) unschwer errechnen, wieviel die Gesellschaft auf alle Fälle verdient hat – die Zahl kann wegen der Schachteldividenden, wegen steuerfreier Zinsen usw. noch erheblich zu erhöhen sein. (Anmerkung der Red.: Die Höhe des ausgewiesenen Steuerpostens gibt nicht immer zuverlässig Aufschluß, weil in ihm oftmals steuerliche Nachzahlungen für frühere Geschäftsjahre enthalten sind. Das ist bei jedem Auskunftsbegehren zu beachten!)

Das ist die Position, die auch jeder Aktionär in der Hauptversammlung sich zunutze machen kann. Auf die Frage, wie die Differenz zwischen dem überschläglich so errechneten Gewinn und dem ausgewiesenen Gewinn zu erklären sei, wird die Gesellschaftsleitung zwar nicht sehr gern antworten, ja, womöglich wird sie die Frage als „unsachlich“ zurückweisen. Das darf nicht abschrecken. Dieses Auskunftsrecht muß notfalls auch einmal durchgefochten werden; es ist nicht anzunehmen, daß der Bundesgerichtshof den Aktionär da im Stich ließe, wenn dieser es in sachkundiger Weise ausübt.

Auf alle Fälle muß weitergearbeitet werden, wenn das in der Tat hochbedeutsame Karlsruher Urteil volle Wirksamkeit erlangen soll. Nachdem sich die Schutzvereinigung der Wertpapierbesitzer erfreulicherweise in letzter Zeit wiederholt nach dieser Richtung bemüht hat, dürfen wir wohl erwarten, daß sich überhaupt endlich die Kräfte regen, um auf diesem Gebiet nachzuholen, was so lange zu vermissen war. Br.