H. H., Barmen

Zwar hatte man bereits um 1900 in Wuppertal erkannt, daß der endlose Schlauch von Oberbarmen bis Vohwinkel auf die Dauer zu einem Verkehrschaos führen mußte, und darum baute man damals die Schwebebahn. Ein solch genialer Einfall kommt jedoch nur einmal in einem Jahrhundert; und seit damals sind erst fünfzig Jahre vergangen.

Obwohl die Straßenbahn gerade für Wuppertal mit seinen recht steilen Hängen und seiner beengten Talstraße besonders verhängnisvoll ist, stellte man nach dem Kriege die Reste wieder auf und reißt jetzt lieber die Häuser ab; denn der Verkehr und somit auch die Straßenbahnen benötigen Platz. Eben sind ganz neue, größere und geräumigere ‚„Großraumwagen“ eingesetzt worden. Der Massentransport ist gewährleistet; denn die aufrechten Menschen stehen naturgemäß, auch in der Straßenbahn, aufrecht. Dagegen sitzen jetzt die Fahrer, die Schaffner und nur jene wenigen, die sich als erste in die neuen Monstren hineindrängen.

Nicht, als ob sie nicht aufrechte Menschen wären; aber sie sind auf ihre Weise vollbeschäftigt: sie kassieren. Früher, in altmodischen Zeiten, als die Straßenbahn noch modern war, begnügten sich die Schaffner nicht (wie heute) damit, zu kassieren, sondern sie waren auch den älteren Leuten und Müttern mit Kinderwagen behilflich. Sie überzeugten sich noch persönlich, ob alle Fahrgäste eingestiegen waren, Heute überläßt man dies und anderes den Stehgästen; denn die führenden und kassierenden Funktionäre sitzen.

Die Vorzüge des neuen Vehikels fallen ins Auge. Vollautomatische Türen, Schalter und Hebelchen an allen Enden, und jetzt auch der I-Punkt des neuzeitlichen Komforts: das Mikrophon. Perfekt! Man wird hereingeschleust, an der Kasse vorbeireglementiert und unter dem sanften Druck einer höflichen Mikrophonstimme nach vorn gedrängelt. Wie so ein Apparat alle Beteiligten erzieht, den einen zum fügsamen Massenvieh, den anderen zur Höflichkeit!

Alle Fahrgäste werden jetzt „erfaßt“. Schwarze Zukunft für Schwarzfahrer. Man sieht, die Moral steigt mit der Rentabilität. So hangelt man an einem sinnvoll angebrachten Griff, eingepfercht in die große Zahl. Da hat man dann Zeit, sich der vielen, schönen Worte von der Würde des Menschen zu erinnern, von der soviel geredet und geschrieben wird, weil sie, die Würde, aus der Bilanz hinauskomplimentiert wird. Da ja auch sie irgendwo bleiben muß, wird ihr Unterschlupf in Festreden gewährleistet.

Die Bilanz ist heilig. Darum beten wir sie an. Wir beten sie an als aufrecht Stehende, auch im „Großraumwagen“. Der Großraum ist billiger als der Kleinraum. „Menschenwürde“ aber ist veraltet und stammt aus jener Zeit, als die Straßenbahnen noch modern waren.