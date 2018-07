Die jüngste Kapitalerhöhung der Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), Berlin-Frankfurt, um weitere 55 auf 275 Mill. DM scheint unter keinem sonderlich glücklichen Stern zu stehen. War schon die Ankündigung (vgl. DIE ZEIT Nr. 8 vom 21. Februar 1957) in Börsenkreisen auf Überraschung und Kritik gestoßen, so setzten sich die gleichen Tendenzen auch auf der in Berlin abgehaltenen HV fort. Es kam zu teilweise erbitterten Oppositionskundgebungen eines Teiles der Kleinaktionäre sowohl gegen den Vorschlag der Geschäftsleitung, trotz einer Umsatzsteigerung um 20 v. H. im Geschäftsjahr 1955/56 (30. September) die Dividende bei unverändert 9 v. H. zu belassen, als auch gegen den Ausgabekurs von 120 v. H. für die neuen Aktien. Daß schließlich diese Tagesordnungspunkte angenommen würden, war bei dem Stimmenanteil der Opposition von nicht einmal 1 v. H. vorauszusehen.

Daß die Opposition, die schließlich unter mündlichem Protest fast geschlossen den Versammlungsraum verließ, weil sie – unberechtigt – ihre Interessen nicht gewahrt glaubte, mindestens teilweise nicht spontan aus der Atmosphäre der Versammlung heraus, sondern nach vorbedachtem Plan handelte, bewies nicht nur die Verteilung vervielfältigter Aufrufe unter dem Motto: „Aktionäre aller Gesellschaften, vereinigt euch!“, sondern auch das informatorische Interesse aus deutschen und selbst ausländischen Börsenkreisen, das in den letzten Tagen vor der HV zu beobachten war. Daß sich allerdings ein weder mit den aktienrechtlichen Gegebenheiten noch mit den geschäftlichen Gepflogenheiten eines Konzernunternehmens vertrauter Kleinaktionär dieses Forum dazu erkor, um nicht nur seine ersten selbständigen Gehversuche auf dem äußerst glatten Parkett zu unternehmen, sondern sich auch zum Wortführer besser informierter und sachlicher argumentierender Anteilseigner zu machen, muß als bedauerlicher Schönheitsfehler bezeichnet werden. Wie sehr das dadurch verursachte „Klima“ der Versammlung darunter litt, geht aus der Tatsache hervor, daß selbst ein seit Jahren so versierter Fachmann wie der AR-Vorsitzer Dr. Friedrich Ernst sich Zumindestens bedenklichen Regelungen des Abstimmungsverfahrens bewegen ließ.

Sachlich ging es in diesem Zusammenhang um die Frage, wieweit eine HV überhaupt imstande ist, durch Zustimmung, Ablehnung oder Änderung „einsame Beschlüsse“ von Vorstand und AR zu beeinflussen. Man wird es der Leitung eines Konzernunternehmens vom Umfang der AEG nicht verübeln können, wenn sie bei ihren finanziell und technisch bedingten langfristigen Planungen zu anderen Ergebnissen kommt, als der Kapitalgeber mit einem kleinen Anteil, der verständlicherweise auf eine möglichst hohe Rendite bedacht ist. Dennoch bleibt das Problem bestehen, daß die gegenwärtige aktienrechtliche Konstruktion den Kleinaktionären, sofern sie susammen nur eine Minderheit ausmachen, allzuleicht das Gefühl vermittelt: „Zum Geldgeben sind wir gut genug, zu bestimmen haben wir nichts.“

Im konkreten Fall der AEG erhitzten sich die Gemüter zunächst an dem Dividendenvorschlag. Dabei machte sich ein ’bedauerlicher Hang zur Anwendung von Denkschablonen bemerkbar. Fällt in Deutschland der Firmenname „AEG“, so ist wahrscheinlich außer den Betriebsangehörigen kaum jemand geneigt, nicht sofort den Konkurrenznamen „Siemens“ in die Debatte zuwerfen, und umgekehrt. Dieses schablonierte Denken verleitet zu Identitätsbegriffen, die den Wettbewerbsgegebenheiten durchaus nicht immer entsprechen. Auf diesen Fall angewendet, bedeutete dies, daß gerade die Kleinaktionäre geneigt waren, sich mit der Beibehaltung der auch bei Siemens nicht erhöhten Dividende von 9 v. H. abzufinden, sofern die Geschäftsleitung der AEG dazu bereit gewesen wäre, den bisher bei Siemens eingehaltenen Grundsatz zu übernehmen, neue Aktien zum Parikurs auszugeben. Die von den Kleinaktionären angebotene Alternative ging darauf hinaus, beim Festhalten am Ausgabekurs von 120 v. H. die Dividende um ein bis zwei v. H. heraufzusetzen.

In diesen Spalten ist bereits anläßlich der Veröffentlichung des AEG-Geschäftsberichtes darauf hingewiesen worden, daß die auf die Dividende abgestellte Jahresbilanz mit großer Wahrscheinlichkeit Gewinne enthält, die über dem ausgewiesenen Ertrag liegen. Es ist auch nicht von der Hand zuweisen, daß der Dividendenbeschluß bei der AEG vielleicht anders ausgesehen hätte, wenn zu der Zeit, als er gefaßt wurde, bereits die Absicht der Großbanken bekannt gewesen wäre, ihre Dividenden für 1956 um zwei auf zwölf v. H. heraufzusetzen. Auch hier zeigt sich aber wieder die Gefahr der Denkschablone: Dr. Boden, der Vorsitzende des Vorstandes, wies in einer persönlichen Unterhaltung u. E. mit Recht auf die Binsenwahrheit hin, daß selbst bei gleicher Ertragslage im gleichen Zeitraum die Antwort auf die Frage nach der zweckmäßigsten Verwendung der Überschüsse bei einer Bank anders lauten werde als bei einem vielschichtigen Produktionsbetrieb mit einem langfristigen Investitionsbedarf. Aber sollte die Leitung eines Unternehmens wie die der AEG nicht Wert darauf legen, durch ständigen Kontakt mit ihren Aktionären nicht erst auf der HV um Verständnis für ihre „einsamen Beschlüsse“ zu bitten, sondern sie bereits vorher laufend über Bedürfnisse und Geschäftsverlauf zu informieren? Auf die laufende Unterrichtung kommt es dabei ohne Zweifel besonders an.

Ohne die Vorgänge auf der HV der AEG dramatisieren zu wollen, erscheinen sie uns doch der allgemeinen Beachtung wert. Denn es ergab sich der Eindruck, daß die hier opponierenden Kleinaktionäre unter dem Eindruck der gegenwärtigen Dividendendiskussion bei den bevorstehenden Hauptversammlungen anderer Unternehme! bereit sein werden, ähnliche „Machtproben“ abzulegen, die zwar im Augenblick am konkreten materiellen Ergebnis nichts ändern, aber zur Beunruhigung und Verschlechterung der Atmosphäre beitragen können. Ihre „klassenkämpferische“ Macht reichte im vorliegenden Falle nur dazu aus, eine in der Routine erstarrte Institution mit (leider nicht nur frischem) Wind zu erfüllen – ein a priori nicht unbedingt unerfreuliches Ereignis, das allen, die es angeht, zu denken geben sollte. Ihre aktienrechtlich bedingte Ohnmacht verleitete andererseits zu Gefühlsaufwallungen, die weder hier noch allgemein der Sache dienlich sein können. G. G.