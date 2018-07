Die angespannte Finanzlage der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost zwingt die Industrieunternehmen, deren Existenz weitgehend von den Aufträgen dieser beiden Bundesbetriebe abhängt, sich nach neuen Kunden umzusehen und ihre Produktion entsprechend umzustellen. So hat auch die Standard Elektrik AG, Stuttgart, eine Tochtergesellschaft der International Standard Electric Gorp, New York, deren Aufträge zu über der Hälfte von der Deutschen Bundespost stammten, im vergangenen Jahr die Produktion von kunststoffisoliercen Leitungen und Kabeln sowie die "Informatik" Erzeugung als neue Fertigungszweige aufgenommen, um von der Bundespost unabhängiger zu werden. Die erste Baustufe des neuen Kabelwerkes wurde Ende 1956 fertig. Bei der Informatik handelt es sich um datenverarbeitende Anlagen, die vor allem die Rationalisierung der Büro- und Verwaltungsarbeit fördern sollen. Der Rückgang der Bundespostaufträge wurde 1956 noch durch eine Steigerung des Privatgeschäftes aufgefangen, so daß die Standard Elektrik ihren Jahresumsatz nochmals um 11 v. H verbessern konnte. Für dieses Jahr rechnet man aber nur noch mit einer Umsatzsteigerung in den neuen Fertigungszweigen, jedoch nicht mehr im Telephongeschäft. Erfolgreich verlief das Exportgeschäft, dessen Anteil auch am erhöhten Umsatz bei 10 v. H liegt.

Das Fernmeldcwerk Mix & Genest konnte den Auftragseingang aus dem Ausland um 47 v. Herhöhen, wobei sich der Anteil der außereuropäischen Länder von 23 5 auf 31 4v. H.vergrößerte. Die Erweiterung der Produktion brachte eine Erhöhung der Investitionen von rund 8 auf rund 14 Mill. DM mit sich. Auch in diesem Jahr sollen 12 Mill. DM investiert werden, wofür die Gesellschaft Ende des Jahres eine Anleihe von 6 Mill. DM aus der Schweiz erhielt, für die die amerikanische Muttergesellschaft die Bürgschaft übernommen hat. Die Ertragslage vmrde durch Kostensteigerungen beeinträchtigt, die nicht voll durch die Rationalisierung aufgefangen werden konnten. Daher werden nach Ansicht der Verwaltung in diesem Jahr gewisse Preiserhöhungen unumgänglich sein. Die Gesellschaft bleibt für 1956 bei der Dividende von 10 v. H.

Auch die zweite Tochtergesellschaft der International Standard Electric Corp, die C. Lorenz AG, Stuttgart, zeichnet sich durch beachtliche Exporterfolge aus, zu denen die enge Verbindung mit der International Telephone & Telegraph Corp, New York, nicht unwesentlich beigetragen haben dürfte. So konnte Jahre 1955 um 66 v. H erhöhen und damit den Exportanteil am Gesamtgeschäft von 18 auf 23 v. Hverbessern. Die Steigerung des Gesamtumsatzes war 1956 mit rund 31 v. H fast doppelt so groß wie die Umsatzzunahme der gesamten westdeutschen Elektroindustrie von nur 157v. H. Außer einer Dividende von wieder 8v. H wird noch ein Sonderbonus aus der Teilauflösung der Rücklagen von 55v. H verteilt und das bereits um 18 auf 25 60 Mill. DM erhöhte Kapital nochmals um 14 Mill. DM verstärkt. C B