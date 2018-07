„Tausend Arbeiter – Tausend Unternehmer“ ist ein im Verlag Dr. Heinrich Seewald (Stuttgart, 295 Seiten, Leinen 14,50 DM) erschienenes Buch betitelt, das „das Problem erörtert, unter welchen Voraussetzungen jeder Mitarbeiter ohne Ansehen seiner Stellung für eine unternehmerische Mitwirkung im Betrieb gewonnen werden kann“. Der Verfasser, Heinrich Mechler, der in seinen Überlegungen offenbar stark beeindruckt ist von den guten Erfahrungen, die die Amerikaner mit dem „Incentive Management“ gemacht haben, zeigt in seiner neuesten Publikation, wie durch richtige Menschenführung und Menschenbehandlung, verbunden mit entsprechenden materiellen „Anreizen“, aus dem Mitarbeiter ein „Mitunternehmer“ gemacht werden kann, ein aktiver und Verantwortung mittragender Teil des Betriebes. Das Buch gibt viele praktische Beispiele und Hinweise für die betriebliche Arbeit.

In ihrer Broschüre „Kapitalmarkt und Börse 1956“ warnen die Dresdner Bank-Nachfolgeinstitute vor übertriebenen Hoffnungen bei der Beurteilung der Chancen des Rentenmarktes im Jahre 1957. In dem nochmals erweiterten tabellarischen Anhang wurde eine kurzgefaßte Wertpapierchronik aufgenommen.

In der Buchreihe „Männer der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft“, herausgegeben im Auftrag der Gruppe Deutsche Bank, ist als weiterer Band die Biographie „Georg von Siemens“ erschienen. Es handelt sich dabei um eine völlig überarbeitete und gekürzte Neuausgabe des 1921/23 erschienenen dreibändigem Werkes von Karl Helfferich. Lebensbeschreibung um Lebensarbeit jenes Mannes sind in den Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gestellt.

Der Band „Deutschland-Transit für Österreichs Wirtschaft“ soll dazu beitragen, im volkswirtschaftlicher Interesse und zum eigenen Nutzen der Beteiligten in beiden Ländern den Transitexport mit österreichischen Erzeugnissen über die Bundesrepublik in alle Welt zu fördern. Eine Reihe hervorragender Fachleute hat an der Arbeit mitgewirkt, die von dem leider ausgeschiedenen österreichischen Handelsdelegierten in der Bundesrepublik, Ing. Ludwig Riedl, zusammengestellt wurde (Continentale Verlags- und Werbegesellschaft mbH, Frankfurt Main, Friedensstraße 5; 212 S., 4,50 DM).

Dem aktuellen Thema des Osthandels ist die Broschüre von Dr. Walter Trautmann „Osthandel – ja oder nein? gewidmet, die im Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgarts, Urbanstraße 12/14, herauskam (164 S., 7,80 DM).

Das Handbuch „Die Bundesrepublik 1956/57“ behandelt Bund und Länder, kommunale und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Spitzenverbände und erschien in der Carl Hermanns Verlag KG, Berlin-Charlottenburg 2.

Über das Einkommensteuergesetz und das Körperschaftsteuergesetz wurde von der Commerz- und Disconto Bank AG eine aufschlußreiche Broschüre herausgegeben