Als der Deutsche Beamtenbund kürzlich in die allgemeine Balgerei um die Anteile am Sozialprodukt mit der Forderung hineinplatzte, daß die Bezüge der Staatsdiener in einem gesetzlich festgelegten laufenden Verfahren an die Lohn- und Gehaltsentwicklung der Privatwirtschaft angepaßt werden müßten, hat es manches böse Wort der Kritik gegeben. Die Beamten werden das hoffentlich nicht so verstanden haben, daß ihnen ein „besseres Leben“ entsprechend der steigenden Leistungskraft der Volkswirtschaft mißgönnt wird. Aber in allen „dynamischen“ Regelungen ist nun einmal der Wurm drin. Jeder Indexschematismus, jedes automatische Anhängen der Einkommen einer Gruppe an die einer anderen oder an die Preisentwicklung ist von Übel. Wenn das Denken in Einkommensparitäten, das bei den Grünen Plänen und bei der Rentengesetzgebung bereits eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat, allgemein üblich werden sollte, dann dürfte die Marktwirtschaft sehr bald am Ende ihres Lateins angelangt sein.

Preise – auch Löhne und Gehälter sind Preise – haben in einer freien. Wirtschaft den Sinn, Angebot und Nachfrage zu regulieren. Sie sind, wie man das in bildlicher Umschreibung treffend sagt, das Fieberthermometer, das anzeigt, wo sich in der Wirtschaft etwas spannt und reibt. Wenn sie steigen, so ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, daß etwas knapp geworden ist, also weniger verbraucht und mehr produziert werden muß. Im allgemeinen sorgen sie, eben durch ihr Steigen, auch dafür, daß die Wirtschaft entsprechend reagiert. Auf keinen Fall wird dieses Dilemma aber dadurch aus der Welt geschafft, daß die Einkommen erhöht, an den Lebenshaltungskostenindex angehängt oder miteinander gekoppelt werden. Mit solchen Praktiken werden die in das marktwirtschaftliche System eingebauten Bremsen und Weichen nur außer Funktion gesetzt. Am Ende steht mit Sicherheit das Fiasko, wie jetzt etwa in Finnland, wo – durch eben diese Indexmechanismen – die Wirtschaft in die offene Inflation und der Staat in den Bankrott hineingejagt worden ist: siehe unseren Finnland-Bericht (S. 15).

Man sollte meinen, daß die schlechten Erfahrungen, die in anderen Ländern mit paritätischen Einkommensregelungen gemacht worden sind, nun auch allmählich bei uns ernüchternd zu wirken beginnen. Dem ist nicht so. Es wird sogar übel vermerkt, wenn, wie das neulich die „Gemeinschaft zum Schutze der deutschen Sparer“ getan hat, kritisch von einer „Indexpsychose“ gesprochen wird, der ein großer Teil unserer Mitbürger wie einer Krankheit verfallen ist. „Eine Verurteilung der Indexpsychose“, so lesen wir in der „Welt der Arbeit“, „bedeutet nichts anderes, als etwa das Fieber bekämpfen wollen, indem man das Thermometer zerschlägt. Solche Quacksalbereien sollte man sich auf dem Gebiete der Wirtschaft wirklich ersparen ...“

Nun, das ist eine merkwürdige Argumentation. Hier werden die Dinge genau auf den Kopf gestellt. Allerdings, man sollte der Wirtschaft Quacksalbereien ersparen. Wer aber ist der Quacksalber und wer zerschlägt das Fieberthermometer? Doch wohl der, der dem Mann auf der Straße glauben machen will, daß einer Teuerung durch Indexhokuspokus beizukommen ist. So reden wir also ineinander vorbei. Aber sicher war weiland auch der Wunderdoktor Dr. Eisenbart des guten Glaubens, ein großer Arzt zu sein. kr.