Jemand hat einmal gesagt, die jahrtausendealte Übervölkerung Chinas habe in jenem Lande mehr Regierungen und Dynastien gestürzt, als alle Revolutionen und Kriege. Der zweite chinesische Fünf jahresplan, der am 1. Januar 1958 beginnt und bis Ende 1962 reicht, sieht vor, daß in diesem Zeitraum sechs Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Im gleichen Zeitraum aber nimmt die Zahl der Chinesen, die nach Arbeit, Wohnung, Kleidung und Nahrung rufen, um 70 Millionen zu. Die über 600 Millionen Menschen Rotchinas vermehren sich nämlich zur Zeit um fast anderthalb Millionen monatlich.

Angesichts dieser hemmungslosen Vitalität des chinesischen Volkes, die einst besorgte Gemüter im weißen Westen von der „Gelben Gefahr" sprechen ließ, nimmt Peking jetzt seine Zuflucht zu Mitteln, die für europäische Marxisten sehr unorthodox klingen: Legalisierung von Abtreibung und Sterilisierung, Heraufsetzung des Heiratsalters durch staatliche Zwangsmaßnahmen, Einrichtung von Tausenden neuer „Kliniken für Geburtenkontrolle" und eine massive Propaganda für Geburtenverhütung. Die Jugend soll beeinflußt werden, nicht vor Erreichung des 26. Lebensjahres zu heiraten. Es wurde nicht nur mitgeteilt, daß der Bevölkerung von nun an sanitäre Mittel in großem Umfang zur Verfügung zu stellen seien, sondern auch betont, daß die soziale Indikation grundsätzlich befürwortet werde. Alle Methoden der Geburtenverminderung – so schreibt der Pekinger Shenminshibao – würden untersucht, und die wirkungsvollen würden propagiert werden. Vor allem warnen die rotchinesischen Machthaber vor einer Vielkinder-Familie, denn sie müsse bei den heutigen Verhältnissen zu Entbehrung und Not führen.