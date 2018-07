G-r, Berlin

Selbst die ältesten Berliner können sich auf kein Ereignis besinnen, das die Gemüter aller Bewohner der Stadt so bewegt und zu Protesten hingerissen hätte wie der Beschluß eines prominenten Preisgerichtes, die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Zoo zugunsten eines aus vier Stahlbetonkörpern bestehenden Neubaues abzureißen. Das will etwas heißen bei Leuten, die eigentlich nicht in dem Verdacht stehen, sentimental zu sein. Mögen die siebzehn Mitglieder des Preisgerichtes wohlfundierte theologische, künstlerische, bau- und verkehrstechnische und schließlich auch wirtschaftliche Gründe ins Feld führen – eines haben sie unterschätzt oder völlig ignoriert: die Psychologie der Berliner.

Solange diese Kirche intakt war, hat sie ein künstlerisch umstrittenes Dasein geführt. Sie war für die Berliner niemals geistiger oder architektonischer Mittelpunkt ihrer Stadt. Die Wandlung trat ein, als die Kirche in der letzten Phase des Krieges von Bomben getroffen wurde, das Schiff in Trümmer fiel und die Spitze des Turmes so angeschlagen wurde, daß er als Mahnmal an die Zeit totaler Gottverlassenheit skurril in den Himmel ragte.

Seitdem zählt die Gedächtniskirche, vor allem aber ihr Turm, den nicht nur die Berliner selber als „schönste Ruine“, ihrer Stadt bezeichneten, zu den wenigen Dingen, an denen ihrer aller Herz hängt. Die Liebe gilt nur zum Teil dem evangelischen Gotteshaus, denn sie ist bei den Gläubigen und Ungläubigen aller Konfessionen zu spüren. Sie gilt in dieser verhältnismäßig traditionslosen Metropole einem der wenigen historischen Bauwerke. Und je mehr gerade die unmittelbare Umgebung in den letzten Jahren das Gesicht einer modernen Weltstadt annahm, die allen Erwartungen zum Trctz nicht nur am Leben geblieben war, sondern sich ihre alte Stellung zurückeroberte, um so stärker empfand man die Gedächtniskirche als warnende Mahnung gegen den „Hochmut des Wirtschaftswunders“, wie er sich in den Lichtreklamen, Glasfassaden und Hochbauten aus Stahlbeton auszudrücken scheint.

Zehn Jahre lang ging es hin und her wegen des Wiederaufbaus. Schon vor Jahren erbrachte eine Lotterie dafür den stattlichen Betrag von einer dreiviertel Million, ein Zeichen für die allgemeine Anteilnahme der Bevölkerung am Schicksal dieses Bauwerkes. Je höher aber die voraussichtliche Bausumme stieg, um so größer wurde der öffentliche Zuschußbedarf. Schon längst stand fest, daß er die verfügbaren Mittel der Gemeinde und der kirchlichen Stellen erheblich überschreiten würde. Damit aber stand auch fest, daß die Baubehörde und ihr wegen seiner Zielstrebigkeit bekannte Senator Schwedler vom Mitspracherecht ausgiebig Gebrauch machen würden.

Schon bei dem ersten Preisausschreiben, über das im vergangenen November entschieden wurde, lag eine Reihe von Entwürfen vor, die nicht mehr an das Vorhandene anknüpften. Vor allem hatte sich der Gesichtspunkt durchgesetzt, die neue Gedächtniskirche müsse wegen der Randbebauung des Zoologischen Gartens und wegen der Lage am Schnittpunkt von fünf verkehrsreichen Straßen sich einen gewissen Standortwechsel und eine Drehung um 180 Grad gefallen lassen. – Das damalige Preisgericht konnte sich nicht dazu entschließen, auch nur einen der eingereichten Entwürfefür ausführungswürdig zu erklären. So kam es zur Auswahl von drei Entwürfen, über die nach einer Überarbeitung endgültig entschieden werden sollte. – Mit einer an Unglaubhaftigkeit grenzenden Einstimmigkeit hat sich nun das Preisgericht für den Entwurf des Karlsruher Professors Egon Eiermann entschieden. Er sieht auf einem Podest ein fünfzig Meter langes, einunddreißig Meter breites und achtundzwanzig Meter hohes Kirchenschiff aus Stahlbeton vor. Getrennt davon sollen eine Taufkapelle und eine Sakristei entstehen. Hatten schon diese „Betonklötze“ die Gemüter erregt, so schlugen die Wogen der Empörung über die Ufer beim Anblick des dreißig Meter entfernten und sechsundsiebzig Meter hohen, viereckigen Turmes, der zwar anitalienische „Campanilen“ erinnern sollte, die Berliner aber sofort zu Beinamen wie „Streichholz“, „Stabbrandbombe“ oder „Ausrufungszeichen“ veranlaßte. Dem sollen sie ihre schönste Ruine opfern? Niemals! Der alte Turm bleibt.